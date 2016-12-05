Eşitlik dilde başlıyor

Yeşim Tekstil’e konuk olan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Sözcüsü Burcu Üzümcüler “Dilin cinsiyeti” konusundaki bilgi ve tecrübelerini Yeşimliler ile paylaştı.

Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Yeşim Akademi’nin hayata geçirdiği “Vizyoner Eğitimler” devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Vizyoner Eğitimler’e konuk olan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Sözcüsü Burcu Üzümcüler, insan hakları temelinde uzun yıllardır yaptığı çalışmalarını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dilimize nasıl yansıdığı konusu hakkındaki görüşlerini Yeşimlilerle paylaştı.

Konuşmasına “İnsan hakları bize ‘Dil, din, cinsiyet ayrımı olmadan tüm insanlar hak ve özgürlüklerinde eşittir. Bütün insanlar aynı haklara ve özgürlüğe sahiptir der.’ sözleriyle başlayan Üzümcüler, eşitlik konusundaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Anayasa’nın 10. maddesi de diyor ki: ‘Kadın-erkek cinsiyet, dil, din herhangi bir etnik köken ayırmadan tüm insanlar eşittir ve birbirlerini anlamakla zorunludur, yükümlüdür.’ Peki ya dil bu eşitliği nasıl etkiliyor? Okuryazar olmayan her 5 kişiden 4’ü kadın. Önümüzdeki yıla şu verilerle girecek olan ülkemize yoğun bir göç var. 10 doğumdan 1’i hiç bir tıbbi destek almadan gerçekleşiyor. Aile hekimi, sağlık ocakları, hastaneler var. Kadına yönelik şiddet dediğimiz artık kadın ölümü anlamına gelen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.”

“Ayrımcı dil cinsiyetçi engellemelere sebep oluyor”

Üzümcüler, dilin cinsiyet eşitliği ile ilişkisini ise şu sözlerle açıkladı: “Biyolojik cinsiyet dediğimiz, doğduğumuzda bedenimizin cinsel alanımızın ortaya koyduğu bir özellik. Toplumsal cinsiyet ise biz doğduktan sonra, toplumun bize bazı roller yüklemesiyle ortaya çıkıyor. Sorun şu, biz bu rolleri koyuyoruz ve bu roller birilerine zarar veriyor. Amaç haklarda da eşitlik sağlamak. Tüm hayatı birlikte, ortak ve eşit devam ettirebilmek. Bir yerde bir dil varsa, orada aslında bir kültür vardır. Dil değişmeden, toplum değişemez. Hayatımızdaki ayrımlar dilimize de yansıyor. ‘Elinin hamuru ile erkek işine karışma’, ‘Er kocarsa koç olur, kadın kocarsa hiç olur’, ‘Yuvayı dişi kuş yapar’, ‘Erkek gibi kadın’, ‘Kadın gibi kıvırmak’, ‘Kızını dövmeyen dizini döver’ vb. Bunlar bizim bilinç dışımıza, nesilden nesle işlenmiş. Bunları değiştirmek dil dediğimiz kavramı değiştirmek anlamına geliyor. Ayrımcı dil, sorunlu dil, hedef gösterilen bir süre sonra bizi cinsiyetçi engellemelerle, normlarla kalıplara sokuyor. İletişimde de çok fazla geçen kelimeler var. Bayan, erkek, kadın, oğlan, kız… Dili doğru kullanmıyoruz. Toplumsal ögelere göre şekillendiriyoruz. Önemsediğiniz atasözleri ve deyimleri gördüğünüz üzere hayatımızda ne kadar etkili. Bu yüzden dil konusunda çok dikkat gerek. Örneğin ‘insanoğlu’ ve ‘bilim adamı’ kelimeleri kadın-erkek tüm cinsiyetleri kapsarken biz onları da erkekleştirdik.“

“Medyayı kullanırken dikkatli olmalıyız”

Burcu Üzümcüler Medya ve cinsiyetçi dil ilişkisine ise şu sözlerle değindi: “Dil dediğimiz şey biyolojik cinsiyetimiz ve toplumsal cinsiyetimizle birlikte bu rolleri pekiştiren ve hayatımıza girmeye başlayan, kullandığımız kavramlar kelimelerle birlikte bizim üzerimize aldığımız rolleri başlı başına etkileyen ve bizi temsil eden bir kavram. Kadın ve erkeğe yüklenen roller, verilen mesajlar, yapılan davranışlarda bilinçli olmak çok önemli. Bu yüzden özellikle erkek çocuklarınıza öfkelerini nasıl kontrol edebileceklerini öğretin. İşimiz zor çünkü mücadele ettiğimiz şey hem toplum hem de kullandığınız dilin yanlışları. Medya da bunu körükleyen bir unsur. Kadın özelliğini, cinsiyetini kullanıyorlar ve bu kadınlara zarar veriyor. Kadın erkek ilişkisine de zarar veriyor. Bu yüzden kadınlar veya erkekler olarak kadınların film, dizi, reklam gibi medyada cinsel obje olarak kullanılmasına karşı durmalıyız. Ve medyayı kullanırken de çok dikkatli olmamız gerekiyor.”

Her ay belirli bir konuda uzman bir konuşmacının konuk olduğu Vizyoner Eğitimler yıl boyunca devam edecek.

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