Eşinden 55 yıldır dayak yiyen kadın isyan etti

Aksaray’da eşi 73 yaşındaki Kani K.’den dayak yediği gerekçesiyle polisten yardım isteyen Tenzile K., “55 yıldır eşimden dayak yiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı” dedi.



Aksaray’da eşi 73 yaşındaki Kani K.’den dayak yediğini ileri süren 68 yaşındaki Tenzile K., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tenzile K., “55 yıldır eşimden dayak yiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı” dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, merkez Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Tenzile K., eşinden dayak yediğini belirterek polisten yardım istedi. Kadının evine giden polis, gözünde morluk ve başından darbe aldığı belirlenen Tenzile K.’yı Aksaray Devlet Hastanesi’ne getirdi.

“55 SENEDİR BENİ DÖVER”

Hastanede tedavi altına alınan ve eşi Kani K.’den şikayetçi olan Tenzile K., “55 yıldır eşimden dayak yiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ufak bir tartışma için beni dövdü. Evin içinde ufak bir tartışma oluyor ‘Sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun’ deyince kalkıp beni dövüyor. 55 senedir beni döver” iddiasında bulundu.

KOMŞULARINA YALAN SÖYLEMİŞ

Daha önce köyde oturduğunu ve o dönemler eşinden dayak yiyip, gözü morardığında komşularına eşeğin ya da süt sağarken ineğin tepmesi sonucu gözünün morardığını söylediğini anlattı.

“EN FAZLA KAFAMA VURUYOR”

Tenzile K. “Şimdi artık yediğim dayaklara gücüm kalmadı. Evde ufak bir tartışma oldu ve beni dövdü, yumrukladı. Eşimden şikayetçiyim. 3 çocuğum var ve hepsi Almanya’da. En fazla kafama vuruyor. Sol gözüme parmağını sokuyordu. Allah korudu” dedi.

Polis, Tenzile K.’nin şikayeti üzerine Kani K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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