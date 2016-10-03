Eşi istediği için 30 yıldır baraka evde yaşıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir dağın eteğindeki barakada yaşayan yaşlı kadın, 30 yıl önce ölen kocası “Burayı terk etme” dediği için barakadan ayrılmıyor.



İkisi bekar 11 çocuğu olduğunu belirten Emir Ayşe Gülana’yı daha iyi şartlarda yaşatmak için gerek Valilik gerekse yerel yönetimler defalarca yaşadığı Dalama dağının eteğindeki eve gitseler de 30 yıl önce ölen kocasının ‘Burayı terk etme’ dediği için barakadan ayrılmadığı öğrenilen yaşlı kadın, tek başına yaşıyor. Hiç yemek pişirmeden verileni ya da bulduklarını yiyip içerek hayatını idame ettiren yaşlı kadını daha iyi şartlarda yaşamaya kimsenin ikna edemediği öğrenildi.

HİÇ ELEKTRİK GÖRMEDİ

Şu anda kulakları zor duyan ve ilerlemiş yaşı nedeniyle ihtiyaçlarını görmekte zorlanan Emir Ayşe Gülana’nın ne banyo yapacak takati ne de yıkanacak suyu var. Elektrik de olmadığı için çağın gerektirdiği hiçbir alet ve edevatı kullanmayan yaşlı kadın mağara yaşamına benzer bir hayat yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre; 1942 yılında halk arasında köy doktoru olarak bilinen ve sağlık bilgisi oldukça yüksek olan Mehmet Gülana ile evlenen Emir Ayşe Gülana eşi ile birlikte şu anda yaşadığı bölgeyi yurt edinip yaklaşık 50 dönüm alanı ıslah ederek incir ve zeytin bahçesi yapar. Burada yaptıkları taştan örme tek odalı evde eşi ile mutlu bir yaşam süren Emir Ayşe Gülana’nın 11 çocuğu olur. Hem çocuklarını hem de bahçedeki incir ve zeytin ağaçlarını gözü gibi bakıp sırtında su taşıyarak büyüten Emir Ayşe-Mehmet Gülana çifti yaklaşık 32 yıl önce kendilerinin bildikleri bahçenin Hazine’ye ait olduğunu öğrenince adeta şok yaşar.

“ADAMIM ÖLÜNCEYE KADAR BURADAN AYRILMA DEDİ”

Tüm emeklerinin elinden gittiğini gören Mehmet Gülana iddiaya göre hastalanır ve ölüm döşeğinde iken hanımı Emir Ayşe Gülana’ya vasiyet ederek “Ölünceye kadar buradan çıkma, bizim buradan ancak ölümüzü çıkarabilirler” der. Ve kısa bir süre sonra da Mehmet Gülana hayatını kaybeder. Kocasının vasiyeti nedeniyle bugüne kadar hiçbir yere gitmediğini ve çok zor yetiştirdiği bahçeden çıkmayacağını belirten yaşlı kadın “Adamım beni buradan çıkma, ayrılma dedi. Ben buradan çıkmam. Bu bahçeyi çok zor yetiştirdim. Omuzlarımda tenekelerle su taşıyarak büyüttüm. Ben buradan ayrılmam” diyerek ölünceye kadar bu şekilde elektriksiz susuz dağ eteğindeki barakada yaşayacağını söyledi.

Kaynak : İHA

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