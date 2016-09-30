Esad İdlib’te katliam yaptı
Esed rejimine ait uçaklar, İdlib’e vakum bombası attı. Bu bombanın tahribat gücü, küçük bir atom bombasına denk geliyor.
Esed rejiminin İdlib ve çevresine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 20 kişinin katledildiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
İdlib’deki sivil savunma yetkililerinden Leys el-Faris, yaptığı açıklamada, orduya aitsavaş uçaklarının yerleşim alanlarına ”vakum” bombasıyla düzenlediği hava saldırılarında İdlib’de 7, Carcanaz beldesinde 8 ve Han Şeyhun ilçesinde 5 sivilin katledildiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.
‘ÇOK SAYIDA ÇOCUK CESEDİ ÇIKARILDI’
Faris, ”Rejim jetlerinin bombaladığı İdlib’in Carcanaz beldesinde sivil savunma ekipleri enkaz altından çok sayıda çocuk cesedi çıkardı. Saldırıda 5 katlı bir binada büyük hasar meydana geldi. Ekipler, ağır iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışmaları başlattı.” dedi.
Carcanaz’da yaralananların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden Faris, saldırı sonucu İdlib kent merkezi ile Han Şeyhun ilçesinde büyük hasar oluştuğunu, çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.