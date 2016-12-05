‘Ernani’ 170 yıl sonra İstanbul’da

Türkiye’de ilk kez 1846’da, İtalyan sanatçılar tarafından sergilenen “Ernani” operası, 170 yıl sonra Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde sergilenecek.



İstanbul Devlet Operası ve Balesi Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, yaptığı açıklamada, “Ernani ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi’yi uluslararası sahnelere taşıyan ilk eseri. Kendisi de en çok sevdiği eseri olarak tanımlıyor. Bu oyun Victor Hugo’nun romanından alındı. Çok özel ve zor bir opera. Bu ilk olarak Venedik’te oynandıktan sonra İstanbul’da, bugünkü Çiçek Pasajı’nın bulunduğu yerdeki Naum Tiyatrosunda oynandı. Ancak Cumhuriyet döneminde oynanmadı, bu ilk olacak” dedi.

ERNANİ OPERASI

Bütün toprakları elinden alınmış bir soylu olan Ernani, haydutların eline düşmüş ve onlardan biri olmuştur. Güzeller güzeli Elvira’yı sevmektedir. Elvira, yaşlı Silva’nın nişanlısıdır ve yakında onunla evleneceği için çok üzülmektedir; çünkü o da Ernani’yi sevmektedir. Kral Carlos da Elvira’ya aşıktır. Elvira Carlos’un aşkını reddedince, zor kullanmaya çalışır ancak Ernani gelip Carlos’u durdurur. Daha sonra seyyah kılığında Silva’nın sarayına girmeyi başarır ve Silva’dan kalacak bir yer ister. Bu sırada Silva’nın, Elvira ile evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Elvira, Ernani’nin öldüğünü sanmaktadır. Ernani, Elvira’ya gerçek kimliğini açıklar. Tam o sırada Silva, çifti birlikte yakalar ve neler döndüğünü anlar. Buna rağmen Ernani’ye, kendisini krala karşı koruyacağına dair söz verir. Ancak bu söz Ernani’yi, Silva’ya karşı daimi olarak borçlu bırakacaktır.

Eserde, Fabio Andreotti, Ali Murat Erengül, Yoel Keşap, Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, Murat Güney, Cengiz Sayın, Suat Arıkan, Kenan Dağaşan, Zafer Erdaş, Gökhan Ürben, Perihan Artan, Evren Ekşi, Burçin Savigne, Deniz Yetim, Banu Ergün, Pınar Koç, Serkan Bodur, Engin Yavuz ve Cengiz Arslan rol alacak.

Ernani, 13, 15, 16 ve 17 Aralık’ta sahnelenecek.

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