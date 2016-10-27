Erdoğan’ın eniştesi komisyona gitmiyor

15 Temmuz (FETÖ/PDY) Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, dinlenmesi için komisyona çağrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eniştesi Ziya İlgen’in gelmeyeceğini açıkladı.



Reşat Petek “Sayın Ziya İlgen olayla ilgili tankları görüp haber verme dışında bir bilgisi olmadığı bu nedenle kendi görevi ve o konuda Cumhurbaşkanı’nın ‘eniştemden öğrendim’ ifadesi dışında bir bilgisi olmadığını ifade etti. Onun için bu bilgi bize geldi ve kendisini dinlemeyeceğiz” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail