Erdoğan’dan yatırımcılara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası yatırımcıların güvendiği Türkiye’ye kendi iş adamlarımızın dört elle sarılması, yatırımlarını erteleme noktasında, böyle bir yanlışa düşmesi sadece onlara kaybettirir” dedi.



Tuzla-Sedef Tersanesi’nde gemi uğurlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırımcılara seslendi. Erdoğan, “Uluslararası yatırımcıların güvendiği Türkiye’ye kendi iş adamlarımızın dört elle sarılması, yatırımlarını erteleme noktasında, böyle bir yanlışa düşmesi sadece onlara kaybettirir. Gelin yatırımlarınızı hızlandırın. Ben ülkeme ve milletime nasıl güveniyorsam iş adamlarımıza da aynı şekilde güveniyorum” dedi.

Erdoğan 3. havalimanı için de tarih verdi, “Dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanımızın inşası tüm hızıyla sürüyor. İnşallah ilk etabını 2018’in ilk çeyreğinde açıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından diğer bazı satır başları şöyle:

“Türkiye, kendisine inanan, güvenen, yatırım yapan kimseyi mahcup etmedi, mahcup etmez. Uluslararası yatırımcıların önemli bölümü, bu gerçeği gördükleri için ülkemize yaptıkları yatırımları artırarak sürdürüyor.”

“Terör örgütlerinin eylemleri, sadece eylem yapılan yerde, anda etkisini hissettirir. Onun dışında üzüntümüzü, öfkemizi arttırır ama işlerimizi asla etkilemez. Gece darbe girişimi de olsa ertesi sabah ülkede her şey tıkır tıkır işlemeye devam eder.”

“Bizim farkımız; işte bu şekilde her biri tek başına başka bir ülkeyi dizleri üzerine çöktürmeye yetecek sorunlarla yine uygulandığı her ülkeyi âbât edecek projelerin üstesinden aynı anda gelebiliyor olmamızdır.”

“Türkiye’nin en büyük sorunu, kendini doğru bir şekilde anlatamamaktır. Bunun asıl sebebi Türkiye’nin sahip olduğu benzersiz özelliklerdir. Dünyada başka hangi ülkede bunca sorunla, böyle büyük bir ekonomik güç aynı anda var olabilir, doğrusu bunu pek de bilemiyorum. Bu durum uzaktan bakıldığında görülen Türkiye manzarası ile ülkemizin hakiki durumunun çok keskin şekilde farklılaşmasına yol açıyor.”

Kaynak: AA

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