Erdoğan’dan Irak Başbakanı İbadi’ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başika’dan çekilin” diyen Irak Başbakanı’na rest çekerek “Irak’tan senin bağırman çağırman önemli değil. Sen benim seviyemde değilsin. Biz bildiğimizi okuyacağız” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya İslam Şurası’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada, Türk askeri Başika’dan çekilsin diyen Irak Başbakanı İbadi’ye sert sözlerle cevap vererek “Irak’tan senin bağırman çağırman önemli değil. Sen benim seviyemde değilsin. Biz bildiğimizi okuyacağız.” dedi.

“İZİN ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ, BU BÖYLE BİLİNSİN”

Bakınız bugün Irak’ta gerçekleştirilen operasyona 63 ülke müdahil olmuş durumda. Suriye’de aynı şekilde benzer bir durum var. Diğer ülkelerde de manzara farklı değil. Bizim meseleye müdahil olmamızı istemeyenler diğer ülkelere ses çıkarmıyor. Eğer sorun Suriye ve Irak’ta ise gereken tedbiri almak en çok Türkiye’nin sorumluluğundadır. Bunun için de bir yerlerden izin alamaya ihtiyacımız yoktur. almayı da düşünüyoruz. Bu da böyle bilisin. Bazı ülkeler Afganistan’da ve bir çok ülkede tehdit var diye operasyon yapacak. Türkiye yanı başındaki tehlikeye müdahale edemeyecek. Biz bu çarpıklığı asla kabul etmiyoruz.

DEAŞ’ı Cerablus’tan attk. Oradan atmakla kalmadık Rai’den de attık. Şimdi güneye doğru bu DEAŞ’ı, PYD’yi sürüklüyoruz. ABD’ye dedik ki Münbiç’te PYD ve YPG olmayacak. Buranın yüzde 90-95’i Arap, buraya niye YPG’yi sokuyorsunuz? Koalisyon güçleri hep beraber temizleriz. Söz vermelerine rağmen tutmadılar. Biz şu anda kendi planımızı kendimiz uyguluyoruz.

İBADİ’YE SERT TEPKİ: HADDİNİ BİL

Musul’da yapılacak operasyonlara da aynı anlayışla. Bana şimdi hakaret ediyor. Sen benim muhatabım değilsin. Biz bildiğimizi okuyacağız. Kim bu, Irak’ın başbakanı. Önce haddini bil. Şu anda kendileri Başika üssünü kurmamız için bizlere talepleri var. Bunların canlı kayıtları var. Bunlar televizyonlarda yayımlanacak. Şimdi diyor ki Başika’dan çekilin. Türkiye’nin ordusu sizden talimat almaz.

“TÜRKİYE’NİN KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOK”

Türkiye’nin, kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, egemenliğinde gözü yoktur. Bin yıldır beraber, kardeşçe yaşadığımız bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Bizim kendi topraklarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgedeki Müslümanların esenliğini istemek dışında bir gayemiz söz konusu değildir.”

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