Erdoğan’dan flaş faiz açıklaması

Erdoğan: Faizle sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Mücadelede yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Cevahir Alış Veriş merkezinin açılışına katıldı. Konuşmasında vatandaşlara yine “doları bozdurun altına, liraya yatırın” çağrısı yapan Erdoğan ” Faizle sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Mücadelede yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Engelleri aşma, eşit ve tam olarak hayata katılma noktasında sergiledikleri azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Son 14 yılda attığımız adımlarla engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Buna rağmen yapılanları yeterli görmüyoruz. Günün şartlarına göre sürekli kendimizi yenileyerek kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim zihniyeti engelli olanlardan bizi korusun.

Bu güzel eseri şehrimize kazandıran Cevahir ailesinin tüm fertlerini tebrik ediyorum. Mağazaları ve sosyal tesisleriyle ailelerin, çocukların ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği bu alışveriş merkezinin bölgenin cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum. Çocuklarımız toprağın rengine ve yeşile hasret büyüyor. Şu teknik, teknoloji bu havayı buraya katıyor. Bu tercihleri için de Cevahir ailesini tebrik ediyorum. Modern mimarinin estetiğini yakalayan bu tür başarılı projelerin sayısını artırmalıyız. Çocuklarımıza nasıl bir şehir mimarisi bırakacağımızın hesabını şimdiden yapmalıyız.

Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Birileri 15 Temmuz’da tankla, topla, F-16’larla teslim alamadıkları bu ülkeyi ekonomik sabotajlarla diz çöktürmeye çalışıyor. Bu oyun da yeni değil. Özellikle son 3 yıldır ekonomik kriz kozunu farklı yollarla sürekli tedavüle sokmaya çalışıyorlar. Her aracı kullandılar. Eli kanlı çetelere, insan kılığındaki katil sürülerine bile umut bağladılar. Yıllardır koyunlarında besledikleri FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ gibi örgütleri kendilerini ifşa pahasına üstümüze salmaktan çekinmediler.

6-7 Ekim gibi siyasi piyonlarını kullanarak etnik terörle insanları birbirine düşürmeye çalıştılar ama muvaffak olamadılar. Sırtını sıvazladıkları terör örgütü kendi açtığı çukura düştü. DEAŞ kaçacak delik arıyor. Allah’ın izniyle bitireceğiz. FETÖ’nün tüm inlerine girildi. Özenle gizlediği o kirli, karanlık yüzü tüm dünyada ifşa oldu. Bakın ABD’de TUSKON kapanmayla karşı karşıya. Çünkü gidecek yer bulamayacaklar. Tuttukları yol yol değil. Tükenecekler. İnsanımızın kanını dökerek yapamadıklarını, bedelini ödeyecekl er. Şimdi ne yapıyorlar, burası çok önemli. Bu kez borsa, döviz, faizle başarmaya çalışıyorlar. Basireti bağlı kimi işadamları ve dernekleri buna alet oluyor. 28 Şubat dahil tüm vesayet girişimlerinde ilk sırada yer alan derneklerden başka bir şey beklememek gerek.

Şu anda ağlıyorsunuz diyor biri. 15 Temmuz gecesi tanklara toplara karşı durdunuz, şimdi niye ağlıyorsunuz diyor. Eli kalem tutuyor. Roman yazıyormuş. Siz roman yazsanız ne olur, yazmasanız ne olur.

Buradaki kiralamayı milli para ile yapın. Bu çağrımı geçen hafta yapmıştım. Tüm işadamlarıma seslenmiştim. Yastık altındaki dövizlerinizi milli paraya altına yatırın demiştim. Altın bizim için değişmez bir para ölçüsüdür. Benim de alanım ekonomi biraz bilirim. Döviz baskı aracıdır. Karşılığı olmadan bastırılan para 100 milyarlarca dolar birilerine akmaktadır. Bizim bunu çözmemiz lazım. Niçin yastık altında bu karşılığı olmayan parayı saklayalım. Zaman bu zaman. Dolarınızı euronuzu TL’ye çevirin. Bizi yıkmak isteyenlere karşı hemen TL’ye çevirmeliyim. Zarar edersek ne olur? Bak bu millidir, bunda bereket vardır. Zarar etmezsin. Öbürü emperyal mantığın bekçisidir. Bu para burada kalacaktır.

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