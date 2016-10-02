Erdoğan, madalya alan sporcuları konuk etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rio 2016 Paralimpik Olimpiyatları’nda madalya alan sporcuları kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Milli sporcular, kendileriyle tek tek tokalaşan Erdoğan’a, olimpiyatlarda kazandıkları madalyalar ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Altın madalya alan bir sporcu, Golbol Kadın Milli Takımı olarak namağlup şampiyon olduklarını söyleyerek, “2012 olimpiyatlarında eşime bronz madalya almak nasip olmuştu. Bana da burada altın aldık.” dedi.

Bunun üzerine Erdoğan’ın, “Sen şimdi eşini aştın.” şeklindeki sözlerine, Golbol Kadın Milli Takımının bir diğer oyuncusu “Ezdi” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

“Ezdi” diyen kadın sporcunun kendisini “Sümeyye Özcan, evet Sümeyye, kızınız.” diye tanıtması üzerine Erdoğan, “Kızımın işte bir tanesi de burada.” karşılığını verdi.

Kadın sporcunun, “Baba’ diyeyim o zaman ben de size” sözleri, salondakileri güldürdü.

“Nasıl gidiyor, takım iyi maşallah” sorusuna Özcan, “Çok mutluyum, sizlere de teşekkür ederiz, devletimize.” karşılığını verdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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