Erdoğan çok sert konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Şehit ve Gazi Yakınları Atama Töreninde konuşuyor. 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde büyük rol oynayan milletin kahramanlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı, “İstiklal Marşı’nı siz gerçekleştirdiniz, bu millet gövdesini siper etti” dedi.

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde Gazi ve Şehit Yakınları Atama Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü terör örgütü PKK, 1984’ten beri askerimizin polisimizin vatandaşımızın kanını döküyor. Son olarak da FETÖ 15 Temmuz gecesi 246 kardeşimizi şehit etti” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

15 Temmuz zaferinin sahibi milletin kendisidir. Ben böyle bir milletin mensubu olmaktan Allahıma hamd ediyorum, şeref duyuyorum. Bu millet yeniden Kurtuluş mücadelesini ortaya koydu. Yeniden Seyit Onbaşılarımız ayağa kalktı. Bizim sorumluluğumuz daha çok artıyor. Birbirimizi Allah için daha çok seveceğiz. Aramıza nifak sokanlara ‘Hep birlikte Türkiye’yiz’ diyeceğiz.

ŞEHİT SAYISI 246

Ben bugüne kadar 241 kardeşimiz şehit oldu dedim ama o gece trafik kazalarında 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben onun için 246 şehidimiz var diyorum. O bölgelere gelirken trafik kazalarında şehit olan kardeşlerimizi de dahil ettik. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz onlar ölü değil, diridirler” diyor Rabbimiz. Onlar bizimle beraber.

İKİ YILDA 17 BİN 274 ATAMA

Ataması yapılann her bir kardeşimi tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. İki yılda terörle mücadele yasası kapsamında yaptığımız atama sayısı 17 bin 274’ü buldu.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları yanında bizim kendilerine sunduğumu imkanların sözü dahi edilemez. Eskiden şehitlik ve gazilik şartları çok dar tutulmuştu. Biz siviller dahil, tabi afet mağdurları dahi, güvenlik hizmetlerinde çalışırken malul olanlar dahil kapsamı olabildiğince genişlettik. Devletin ve milletin hizmetinde görev yapan herkesin şehit yakınlığı ve gazilik statüsü kazanabilmesini sağladık.

HİÇ BİR MADDİ KARŞILIK İNSANIN CANINDAN DAHA KIYMETLİ DEĞİL

Medyada ve muhalefet partileri içinde hala şehit yakınlarını ihmal ettiğimiz yönündeki eleştirilere şunu söylüyorum, Biz 2011 yılında farklı bakanlıklar ve kurumlar için yönetilen çalışmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda topladık. Bu bir ilkti. Şehitlerimizin mirasçılarına ciddi miktarda nakdi tazminat ödeniyor. Emekli aylığı bağlanıyor, 30 yıl üzerinden ikramiye veriliyor. Tabi hiç bir maddi karşılığın insanın canını feda etmesinden daha kıymetli olmadığını biliyoruz. Amacımız bu ülkede hiç kimsenin aç kalmamasını, herkesin insanca bir hayat sürdürmesini sağlamak. hedefimiz bu inşallah bu gerçekleşecek.

DEVLET MİLLETE AİTTİR

Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşadığı hadiseye bir çok farklı açıdan bakmak mümkün. Biz Türkiye nasıl kurtulur, devletin sahibi kimdir sorularına cevap arayan bir ülkeydik. 15 Temmuz’da buna net bir cevap bulduk. Devletin sahibi millettir. Türkiye’yi kurtaracak yegane güç de milletin kendisidir. Millete rağmen olmaz. 15 temmuz darbe girişimi FETÖ’Nün devleti gaspetme çabasının son halkasıdır.

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