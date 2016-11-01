Enver Paşa’nın torunu hayatını kaybetti

Enver Paşa’nın torunu, Alanya’nın Brezilya Fahri Konsolosu Osman Mayatepek yaşamını yitirdi.



Antalya’nın Alanya İlçesi’nde Alanya Kalesi’ndeki evinde yaşayan ve Brezilya’nın Alanya Fahri Konsolosu olan 66 yaşındaki Osman Mayatepek, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün günü akşam saat 22.20 sıralarında hayatını kaybetti.

Mayatepek son röportajında; “Dedem Enver Paşa çok idealist, inanılmaz cesaretli bir insandı. Ölüm mevhumunu anlamayan, ölümden korkmayan biriydi. İsmet İnönü beni 17 yaşımdayken yanına çağırmıştı ve bana; ‘Mustafa Kemal, ben ve deden, üçümüzün arasında en cesur, gözü pek olan dedendi. 3’ümüz kurmay subaydık, biz karargahta görev istedik. Deden ise Bulgar dağlarında eşkıya peşinde koştu. 54 kere ölümle yüz yüze geldi’ dedi. Dedemle hep gurur duydum” demişti.

Osman Mayatepek rahatsızlanmadan önce dedesi Enver Paşa’nın çizdiği resimleri ilk kez DHA’ya göstermiş, dedesinin yaşamı ile ilgili gerçekleri anlattığı ve 3. baskıya hazırlanan kitabı “Dedem Enver Paşa” ve 15 Temmuz darbe girilişimi hakkındaki düşüncelerini anlatmıştı.

Enver Paşa hakkında bilinen birçok yanlış olduğunu söyleyen Mayatepek, tek dileğinin dedesi Enver Paşa’nın gerçek kimliğinin anlaşılması olduğunu söylemiş ve yazdığı kitapta mümkün olduğu kadar nesnel davranmaya çalıştığını belirtmişti.

ENVER PAŞA, TEK AŞKININ PORTRESİNİ DE ÇİZMİŞTİ

Mayatepek, “Asker olmasaydı iyi bir ressam olabilirdi” dediği dedesi Enver Paşa’nın kara kalem çalışmalarını da ilk kez DHA’ya açıklamıştı. Mayatepek, Enver Paşa’nın tek aşkı olan Naciye Sultan’ın portresini de çizdiğini anlattı.

“DARBEYİ KINIYORUM. KORKU DOLU ANLARI ÇANKAYA’DA YAŞADIM”

Osman Mayatepek, “Bir paşa torunu olarak darbeyi kınıyorum. Demokratik seçimle başa gelmiş bir hükümeti darbe ile indirmek tasvip edilemez. 15 Temmuz’da korku dolu anları Çankaya’daki evimde yaşadım” ifadelerini kullanmıştı. Mayatepek, o gece Ankara Çankaya’daki evinde yaşadığı korku dolu anları “Darbeyi birebir yaşadım. Evim Çankaya’nın göbeğinde, uçakların bu kadar alçaktan geçtiğini görünce darbe olduğunu hemen anladım. Çok üzücü bir geceydi” sözleriyle anlatmıştı.

OSMAN MAYATEPEK KİMDİR

Osman Mayatepek, 1950 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde doğmuştu. Enver Paşa’nın kızı Türkan’ın oğludur. Osman Mayatepek’in anneannesi Osmanlı Hanedanı’ndan Naciye Sultan’dır.

Babası 1930’lu yılların Meksika Büyükelçisi olan Tahsin Mayatepek’in oğlu Hüveyda Mayatepek’dir. Georgetown Üniversitesi Dış İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Osman Mayatepek, dedesi ve babası gibi diplomatlık yapmış, babasının diplomatlığı nedeniyle hayatının önemli bir kısmı yurt dışında geçirmişti. Mayatepek, 1983’ten itibaren Ankara’da ve Antalya’nın Alanya İlçesi’nde Alanya Kalesi’ndeki yaşıyordu.

1998 yılından beri Peru’nun diplomatik misyonluğunu yürüten ve Peru Fahri Başkonsolosu unvanı alan Mayatepek, ayrıca Brezilya’nın Alanya Fahri Konsolosu’ydu.

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