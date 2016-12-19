Engelsiz Şefler” Projesine AB desteği

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi tarafından hazırlanan “Engelsiz Şefler” projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı onayıyla desteklenmeye değer projeler arasına girdi.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Engelsiz Şefler” projesi, ABtarafından desteklenmeye değer 324 proje arasına girmeyi başardı. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında, mutfak eğitimlerine katılan engelli gençler yurt dışında staj yapma imkanı elde edecek.

Gençler proje kapsamında, besinden kaynaklanabilecek hastalıklar, besin zehirlenmelerine neden olan etmenler, besin bozulmalarını önleme, sebzelerden garnitür tabakları hazırlama ve etkili sunum teknikleri konusunda eğitim alacak.

Açıklamada proje ile ilgili görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Akeğitimin, engelli gençleri, bağımsız yaşama adım atmaları konusunda destekleme amacı taşıdığını belirtti. Ak, “Zihinsel engelli kursiyerlerimiz böyle bir staj eğitim programına katılarak hem mesleki becerilerini geliştirecekler hem de kişisel gelişimlerine katkı sunacaklar. Etkili iletişim kurma becerileri gelişecek, kendilerine olan güvenleri artacak.” ifadelerini kullandı.

47 bin 772 euro bütçeli proje ile 18 engelli genç, refakatçileri eşliğinde Portekiz’in Braga şehrinde Sale Dolce restoran mutfağında; engelliler için geliştirilmiş özellikli mutfak ekipmanlarını tanıma, mutfaktaki güvenlik önlemleri, hijyen, yiyeceklerin ön hazırlığı, basit çorba pişirme eğitimlerine katılacak. Gençlere, uygulamalı eğitimin ardından sertifika verilecek.

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