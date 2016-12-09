Engelliler Meclisi`de İbrahim Sönmez güven tazeledi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Başkanı İbrahim Sönmez, seçimli genel kurulda oy birliğiyle tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Uludağ Salonu’ndaki Bursa Kent Koseyi Engelliler Meclisi seçimli genel kuruluna, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Çakalıoğlu, Engelliler Meclisi üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Kurulu Başkanlığı’na Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Divan Kurulu üyeliklerine ise Murat Başlar ve Akın Karakız seçildi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, 4 meclisten biri olan Engelliler Meclisi’nin en iyi çalışmaları ortaya koyduğunu söyledi. Süreçte durmadan koşturan Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez’e ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür eden Hasan Çepni, “Bursa Kent Konseyi olarak şehirdeki tüm arkadaşlara ulaşmak, engelli kardeşlerimizi bir çatı altında toplamak için gayret ediyoruz. Engelliler Meclisi, Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyor. Bizler de kendileriyle gurur duyuyoruz. Programların dolu dolu geçmesi Bursa Kent Konseyi’nin ve Engelliler Meclisi’nin güzel çalışmalar yaptığını gösteriyor. Engelli kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar bizleri de motive ediyor. Hep birlikte faydalı işlere imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.

Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, 2008’deni beri başkanlığını yürüttüğü Engelliler Meclisi’nde güzel işlere imza attıklarını, güzel arkadaşlıklar oluşturduklarını söyledi. Tüm katılımcılarla büyük bir aile gibi olduklarını belirten Sönmez, tüm faaliyetlerin yüksek katılımla yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Engellilerin hep birlikte olmasıyla tüm engelleri aşabileceğini dile getiren Sönmez, “Bizler engelsiz yaşam için atılan adımlara şahit oluyoruz. Amacımız, bizden sonraki arkadaşların engelsiz bir dünyada yaşamalarıdır. Başkanlık dönemimde benimle birlikte koşturan yürütme kurul üyelerine, bizleri her zaman destekleyen Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni’ye ve bizleri çalışmalarımızda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oylamanın açık yapılmasına karar verildiği seçimlere geçildi. Mevcut başkan İbrahim Sönmez, tüm katılımcıların oylarını alarak tekrar başkanlığa seçildi. Görevi kendisine tekrar layık gören herkese teşekkür eden Sönmez, tüm üyelerle birlikte yeni dönemde de engelleri kaldırmak için koşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Programın sonunda yeni dönemde yer almayan Mustafa Tıkız, Serpil Ünler, Naciye Demir, Buket Ülfet Bilgiç ve Ramadan Açıkgöz’e hizmetlerinden ötürü teşekkür belgesi verildi. Ayrıca yapılan son konserde çevirmenlik yapan Busmek eğitmeni Gökçe Çayır ve işaret dili öğrencilerine de teşekkür belgesi verildi.

İbrahim Sönmez başkanlığındaki yeni yönetimde, Mecbure Güneri, Özgür Fehmi Havados, Murat Çetin, Murat Kocatürk, İpek Öztürk, Feryal Önen, Mücahit Karabaş, Harun Tunç, Gülcan Kahya, Mustafa Çoban, İbrahim Parlak, İsmail Taş, Derya Odabaşı, Serdar Tetik, Sema Armağan, Zeynep Yaşar, Buse Somuncu, Emel Kurtuldu, Recep Can, Fuat Akkurt, Nafiz Softa, Kıymet Bilgici, Yusuf Oranlı ve Yunus Küçükkaraca yer aldı.

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