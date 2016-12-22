Engelli bireylere Nilüfer’de yeni bir sosyal yaşam alanı

Nilüfer Belediyesi’nin, engelli birey ve yakınlarına kısa süre tatil imkanı sağlayan ‘Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’ törenle kapılarını açtı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almaları adına yepyeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Engelli birey ve yakınlarının kısa süreli tatil yapabileceği ve sosyal aktivitelerden faydalanabileceği ‘Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Alaaddinbey Mahalle Muhtarı Cem Kurt ile engelli birey ve yakınları katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açılış konuşması yaptı. Başkan Bozbey, konuşmasına Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekâtına katılan Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı.

Savaşın ve terörün yaşanmadığı günler dileyen Başkan Mustafa Bozbey, “Böyle bir ortamda güzelliklerin de paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak çeşitli projelerle sosyal yaşamı renklendiren, insanların bir araya gelerek barış ve demokrasi ortamına dönüşeceği bu alanları yapmaya, sizleri de bu alanlarda buluşturmaya devam edeceğiz. Eğer biz sosyal, kültürel ve sportif alanlardan uzaklaşırsak, bu alanları sunamaz, günümüzü evlerimizde geçirirsek, belki de yalnızlaşarak daha farklı travmatik durumlar yaşarız. Onun için Nilüfer Belediyesi bu sosyal yaşam alanlarını artırmaktadır, artırmaya da devam edecektir. Bizler bir arada olursak, sorunlarımızı paylaşabilirsek, çevremizde, kentimizde, ülkemizde neler olduğunu paylaşırsak, bu paylaşımdan olumlu sonuçlar ortaya çıkar ve birilerine de mesaj olarak iletilir diye düşünüyorum” dedi.

ÜCRETSİZ TATİL İMKÂNI

Konuşmasında engelli bireylere yeni bir sosyal alan oluşturan Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, projenin Nilüfer Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının odak noktalarında bulunan özgürlük, demokrasi, katılımcılık, eşitlik ve vicdanın bir yansıması olduğunu belirtti.

Nilüfer’i herkes için engelsiz, mutlu bir kent olarak tasarlama hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Bir kent yöneticisi olarak 17 yılı geride bıraktığım Nilüfer’de, engelli-engelsiz tüm bireylerin hizmetlerimizden eşit ölçüde yararlanması anlamında gerçekleştirdiğimiz en güzel işlerden biri Bizim Bahçe Sosyal Yaşam Merkezi’dir. Engelsiz kent Nilüfer’de, Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi’ni bildiğiniz gibi 2011 yılında yaşama geçirmiştik. Bu sayede, engelli bireyler sosyal, kültürel, psikolojik destek gibi pek çok gereksinimlerini karşılarken, asıl önemlisi, onların aileleri için de kendilerine zaman ayırmaları için bir fırsat sunduk. Bizim Bahçe de, engelli bireyler ve aileleri için bir tık daha üstte, onları yaşamın tam da içine alan, gönüllerince, üstelik ücretsiz tatil yapmalarını sağlayacak bir hizmet” şeklinde konuştu.

Bizim Bahçe’nin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Başkan Bozbey, “Umuyorum ki, bu proje tüm ülkeye engelsiz bir yaşam adına yayılır. Bizim Bahçe, 2000 yılından beri sürdürdüğümüz, engelli bireyler ve yakınlarına yönelik sosyal destek alışmalarının ve fiziksel çevre düzenlemelerinin düzenli olarak geliştiğinin bir göstergesidir. Bu projeyi gündeme getiren, yaşama geçiren başta Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz olmak üzere tüm emeği geçenlere öncelikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alaaddinbey Mahallesi’nde bulunan Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nin sadece Nilüfer’e değil, tüm Bursa’ya hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Bozbey, “Bizim Bahçe’de 7 müstakil ev bulunuyor. Bu evlerden 5’i, Nilüfer’de yaşayan engelli bireyler ve ailelerine, diğer 2 ev de Nilüfer dışından gelecek taleplere yanıt verecek. Burada, aynı anda 35 kişinin ücretsiz tatil yapmalarına olanak sunarken, asıl önemlisi birbirleriyle tanışmaları, sosyalleşmeleri, dayanışmalarını sağlayacağız” dedi. Başkan Bozbey’in konuşmasının ardından engelli bireylerin de katılımı ile Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi açıldı. Bozbey, törene katılanlarla birlikte evleri gezerek incelemelerde bulundu.

ÖZELLİKLERİYLE FARK YARATIYOR

Alaaddinbey Mahallesi’nde 4 bin 643 metrekare alan üzerine kurulan Bizim Bahçe, her biri 60 metrekare ve 5 kişilik olan 7 ahşap ev, sosyal tesis, kapalı ve açık spor alanları, refleksolojiye uygun tasarlanan sağlıklı yürüyüş alanı, engelli-engelsiz çocukların kullanımına uygun oyun parkı, spor aletleri ve yeşil alanlarıyla farklılık yaratıyor. Bizim Bahçe’de her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Evlerin mutfak ve banyoları dahil olmak üzere tüm alanları evrensel tasarım kuralları çerçevesinde engelli bireylerin kullanımına uygun olarak inşa edilen Bizim Bahçe, konforlu bir tatil fırsatını ücretsiz olarak vermeyi amaçlıyor.

KAYITLAR BAŞVURU SIRASINA GÖRE OLACAK

Engelli bireylerin ve beraberlerindeki yakınlarının faydalanabileceği Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nden yararlanmak isteyenler, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapılabilir. Başvurular, Nilüfer Belediyesi’nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezinden veya dilekçe yoluyla alınacak. Daha çok vatandaşa hizmet verilebilmesi amacıyla rezervasyon süreleri 7 gün ile sınırlandırılan Bizim Bahçe’de kayıtlar başvuru sırasına göre işleme sokulacak.

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