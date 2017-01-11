Enerji Müzesi`nde özel bir sanat yolculuğu

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan en önemli sanat merkezlerinden biri olan Bursa Enerji Müzesi, Uludağ Üniversitesi ortaklığı ile can bulan ‘Sanata Dönüşüm Vardiya 19 Projesi’nin kolektif eseri ile sanatseverleri buluşturacak. Projenin mimarları, 13 Ocak Cuma günü saat 14.00’te Enerji Müzesi sergi alanındaki yapılacak açılış için heyecanla gün sayıyor.

Türkiye’nin ilk sanayileşme atılımları çerçevesinde 1938’de Bursa´da kurulan Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası, 66 yıllık faaliyet sürecinde Bursa’yı tekstilin başkenti haline getirmiş ve kurulduktan kısa bir süre sonra Ortadoğu ve Balkanlar´ın en büyük entegre yünlü kumaş fabrikası olmuştur. Cumhuriyet tarihinin sembol işletmelerinden biri olan fabrikanın kendi bünyesinde yer alan Merinos Elektrik Santrali, ürettiği elektrikle fabrikanın ayakta durmasını sağlarken aynı zamanda da şehrimizi uzun yıllar aydınlatmıştır. Milli öneme sahip bir fabrikaya elektrik üreten ve günümüzde orijinal yapısı korunarak Enerji Müzesi’ne dönüştürülen Merinos Elektrik Santrali, projenin ilham kaynağı olmuş, eski ve çok değerli geçmişiyle, birliktelik ruhunu tekrar harekete geçirerek kolektif bir sanat ürününün ortaya çıkmasında ev sahipliği yapmıştır. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’nda farklı sınıflarda öğrenim gören 16 öğrenci ve 3 öğretim görevlisi ile yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın ardından önemli bir projeye imza atıyor.

Vanalar, vidalar, teller, sayaçlar, borular gibi elektrik santralinin fiziksel yapısından yola çıkarak seçilen ve tamamen sanatla ilişkisiz duran nesneleri, santral çalışanlarının geçmişinin bıraktığı etkilerle izlerle ele alınmış, sonunda bir sanat ürününün parçası haline gelmiştir. Bu dönüşüm, öğrenilenlerin, hissedilenlerin bir sanat eserinde hayat bulmasıdır. Müzelerin yaşayan, nefes alan, mekânlar olması gerektiği düşüncesiyle bu projenin yaratıcı düşünce yollarına ve olaylara sanat duyarlılığı çerçevesinde farklı bir gözle bakabilmeye sevk edeceğinden başka çalışmalara da örnek teşkil edecek niteliktedir. Bursa Enerji Müzesi ve Uludağ Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen ‘Sanata Dönüşüm Vardiya 19 Projesi’ kolektif eseri, Merinos Enerji Müzesi’nde 13 Ocak Cuma günü saat 14.00’ten itibaren 6 ay boyunca sanatseverler için sergilenecektir.

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