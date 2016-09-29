Enerji Bakanı Albayrak’tan doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “1 Ekim itibari ile doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim olacak” dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kış mevsimi öncesinde vatandaşa müjdeyi verdi. Albayrak. “1 Ekim itibari ile doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim olacak” dedi.

“İNDİRİM UYGULAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK”

İşte Berat Albayrak’ın açıklamaları:

“Yılbaşı itibariyle İran tahkim davasında ilk olumlu kara çıktığında bu davanı neticesine bağlı olarak halkımıza indirim uygulayacağımızı söylemiştik. Ama hali hazırda karar imza noktasına gelmediği için bu süreç tamamlanmadı.



“HEM TÜKETİCİ HEM DE SANAYİYE YÜZDE 10 İNDİRİM”

Ama inşallah bu süreci kış gelemden başlatacağımızı söylediğimiz için sayın başbakanımız ile yaptığımız görüşme sonrasında 1 Ekim itibariyle biz indirimi yansıtma kararı aldık. Hem tüketici hem de sanayiye yüzde 10 indirim uygulayacağız”

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