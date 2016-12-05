EndülüsPark AVM’de ‘Engelsiz’ Sergi

EndülüPark AVM ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Özel Nilüfer İlk Bursa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören çocuklar kendi elleriyle yaptıkları birbirinden güzel çalışmaları EndülüsPark AVM’de sergilediler.

‘Sanat Engel Tanımaz’ temasıyla gerçekleştirilen sergide çocuklar ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ mesajı verdiler.

“Hepimiz birer engelli adayıyız”

Etkinlikle ilgili konuşan Özel Nilüfer İlk Bursa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Dr.Hatice Büyükçoban, herkesin birer engelli adayı olduğunu, bu nedenle toplumdaki her bireyin engellilere sevgi ve şefkatle yaklaşması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“18 yıldır, öğrenme güçlüğü çeken, spastik engelli, otistik, down sendromlu ve hiperaktif çocuklarımızın eğitimine yönelik yaptığımız çalışmalarla onları hayatın içerisinde tutmaya ve onlarla birlikte hayatı paylaşmaya çalışıyoruz. Bu amaçla engelli çocuklarımızın yaptıkları el sanatları ve sergimizin açılışını yaptık bugün. Bu özel gün de onlarla birlikte ‘sanat engel tanımaz’ temasıyla böylesi anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdiğimiz için çocuk mutluyuz.”

Özel Nilüfer İlk Bursa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Genel Koordinatörü Mürsel Büyükçoban ise, engelliliğin sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olduğunu vurgulayarak: “Hiç kimsenin yarın engelli olup olmayacağını bilemezseniz. Bizler sadece bu özel günde değil hayatın her anında onların dünyasına girerek onlarla birlikte güzel şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Onlara sevgi ve şefkatle yaklaşıyoruz.” dedi.

“Engellilere yönelik faaliyetlerin arttırılmasını istiyoruz”

Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören bedensel engelli Mesut Gürtürk, engellilere yönelik sosyal aktivite alanları sayısının arttırılmasını istediklerini söyleyerek;

“Engellilere yönelik özellikle de basketbol, voleybol gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra her alanda onları yaşamın içerisinde tutabilecek faaliyetlerin ve faaliyet alanlarının arttırılmasını istiyoruz. ”diye konuştu.

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