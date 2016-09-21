Endülüs Park mağaza karmasını güçlendirmeye devam ediyor

Bursa’nın en seçkin bölgelerinden Nilüfer’de yer alan Endülüs Park, mağaza karmasını güçlendirmeye devam ediyor. Migros, Simit Sarayı, Fix Silver, Vitamin Cafe ve Nanun şimdi Endülüs Park’ta!

‘’Festival tadında Alışveriş’’ sloganıyla geçtiğimiz Mayıs ayında kapılarını açan Endülüs Park, Bursa’nın ilk üzeri açılabilir alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor.

Endülüs Park yeni açılan mağazaları ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bursalılar, bol çeşitli ürünleriyle Migros’tan ev ihtiyaçlarını karşılarken en güzel ve farklı aksesuar modellerini Fix Silver’da, sıcacık simitleri Simit Sarayı’nda, enerji depolayacakları içecekleri Vitamin Cafe’de bulacaklar. Akdeniz mutfağından lezzetler sunan restoran Nanun’da keyifle vakit geçirecekler.

Endülüs Park ile Bursa’ya ilk kez gelen markalar arasında dünyaca ünlü giyim markasıH&M, kaşmir ve ipek tutkunlarının vazgeçemediği marka Silk & Cashmere, gurme dondurma Cold Stone ve üçüncü dalga kahvenin lezzetli adresi M.O.C yer alıyor.

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