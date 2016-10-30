Endülüs AVM’de Bursa Kız Lisesi Bandosu sürprizi

Bursa’nın alışveriş ve yaşam merkezi olan Endülüs AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bursalıların buluşma noktası oldu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 93’üncü kuruluş yıldönümünde Endülüs AVM’ de her yaştan ziyaretçiler için resim sergisi, Bursa Amerikan Kültür Okulları öğrencileri dans gösterisi, Bursa Kız Lisesi Bando gösterisi, Uludağ Üniversitesi Konservatuarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi ve canlı heykel gösterisi ve daha birçok etkinlikler sunuldu.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 93. yıldönümüne özel olarak düzenlenen etkinlikler, Bursa Amerikan Kültür Okulları’nın 1.2.5.6 ve 7. sınıf öğrencilerinin dans gösterileriyle başladı. Sergiledikleri performansla Endülüs AVM ziyaretçilerine coşkulu anlar yaşatan minik öğrenciler, büyük alkış aldı.

Amerikan Kültür Okulları öğrencilerinin dans gösterileriyle başlayan 29 Ekim etkinliği, Bursa Kız Lisesi Bandosu’nun konseriyle devam etti. Bursa Kız Lisesi Bandosu, Cumhuriyet Bayramı’na özel çaldıkları eserlerle ise unutulmaz dakikalar yaşattı.

Bando ekibinin AVM koridorlarında marşlar eşliğinde gerçekleştirdiği Cumhuriyet yürüyüşü ise renkli görüntülere sahne oldu. Bandoya vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.

Kurtuluş Savaşı kahramanları nene hatun, askerler, hemşire gibi figürlerin yer aldığı Canlı Heykel Gösterisi ise çocuklar başta olmak yediden yetmişe herkes tarafından beğeniyle karşılandı.

Etkinliğe katılanlar, özellikle çocukların meraklı gözlerle baktığı canlı heykellerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Genç, yaşlı büyük küçük herkesin büyük ilgi gösterdiği Etkinlikler, Kız Lisesi Bandosu’ndan sahneyi devralan Uludağ Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerinin verdiği konserle son buldu.

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