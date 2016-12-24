‘En uzun gecede bir faslı ömür’

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sosyal Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerine Müzik Terapinin Etkisi’’ projenin son ürünü olan “En Uzun Gecede Bir Faslı Ömür’’ Konserinde huzurevi sakinleri keyifli dakikalar yaşadı.

‘Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sosyal Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerine Müzik Terapinin Etkisi’’ projesi kapsamında huzurevinde yaklaşık 4 ay boyunca her hafta 2 saat olarak müzik terapi çalışması uygulandı. Müziğin yaşlılarda oluşturduğu olumlu değişikliklerin saptandığı proje kapsamında Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde ‘En Uzun Gecede Bir Faslı Ömür’ Konseri düzenlendi. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, huzurevi sakinleri performanslarıyla büyük beğeni topladı.

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