En güzel zeytinler Tirilye’de görücüye çıktı

Mudanya Belediyesi’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği “Tirilye Zeytin Şenliği” büyük coşku içerisinde gerçekleşti. Hamiyet konseri ile son bulan şenlikte Belediye Başkanı Türkyılmaz, Tirilye Tipi Zeytin’in kimliğine kavuşacağını vurguladı.

Mudanya Belediyesi’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Tirilye Zeytin Şenliği büyük coşku içerisinde gerçekleşti. Marmarabirlik, Mudanya Ziraat Odası ile Meyve Üreticileri Birliği’nin de destek verdiği etkinlik Hamiyet Konseriyle noktalandı. Heyecan içerisinde gerçekleşen yarışmalar ve halk oyunları gösterileri etkinliğe renk katarken, düzenlenen zeytin ve zeytinyağı söyleşiyle de üreticiler ve vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlikte açılan zeytin, zeytinyağı ve takı stantları katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karışılandı.

“İSMET PAŞA MUDANYA HEMŞEHİRİSİ”

Etkinlik öncesi konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya’nın Barışın kenti olduğunu her zaman söylediklerini ifade ederek “Bir kez daha söylüyorum. Mudanya Mütarekesi olmasaydı Lozan olmazdı, Lozan olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı” dedi. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşmalarının mimarı İsmet İnönü’nün Mudanya’nın fahri hemşehirisi olduğunu belirten Türkyılmaz, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İsmet İnönü ile bu ülkenin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimiz ve tüm gazilerimizi anıyor, şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

“TİRİLYE TİPİ ZEYTİN KİMİLİĞİNE KAVUŞACAK”

Üreticinin kalkınması ve kazançlarının artması için ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerinin altını çizen Türkyılmaz, “Tirilye Tipi zeytin Dünya’nın en iyi zeytinidir. Bugüne kadar elimizden gelen tüm desteği verdik ve vermeye de devam ediyoruz” dedi. Tirilye Tipi Zeytin’in markalaşarak hak ettiği değeri alacağını da sözlerine ekleyen Türkyılmaz, “Bu tür etkinliklerle ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyor, üreticilerimize bir nebze olsun destek oluyoruz” diye konuştu.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ANLATILDI

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Başar, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Arzu Akpınar Bayizit, Ziraat Odası Başkanı Raif Döner ve Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız’ın sunumlarıyla gerçekleşen “Tirilye Tipi Zeytin ve Zeytinyağı” konulu söyleşide zeytin ve zeytinyağı hakkında bilgiler verildi. Zeytinin geçmişi konusunda bilgiler aktarılırken, Dünya’da yirmi milyon ton zeytin üretimi üç milyon ton zeytinyağı üretiminin olduğu ifade edildi. Türkiye’de 35 ilde 500 bin aile tarafından zeytin üretimi yapıldığı vurgulanırken, gübreleme konusunda da detaylı bilgiler verildi.

VEDAT ATEŞ BİRİNCLİĞİ BIRAKMADI

Düzenlenen söyleşinin ardından düzenlenen “En iyi zeytinyağı” ve “En iyi zeytin” yarışmaları etkinliğe ayrı bir renk kattı. Her iki yarışmada da birinciliği elde eden Vedat Ateş ile ikinci olan Mehmet Zeki Ergün yarışmalara damga vururken, en iyi zeytin yarışması üçüncüsü İsmail Şahin, en iyi zeytinyağı yarışması üçüncüsü ise Hasan Özata oldu. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini ve katılım belgelerini jüri üyelerinin elinden aldı.

HAMİYET İLE COŞKULU FİNAL

Yarışmaların ardından gerçekleşen halk oyunları gösterileri de büyük beğeni topladı. Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Mudanya Güneşi ekibi ile Master Grubun oyunları ilgiyle izlenirken, gecenin finalini sanatçı Hamiyet ilgi odağı oldu. Söylediği şarkılar ile etkinliğe katılanlara müzik ziyareti veren Hamiyet, konseri boyunca gelen istek şarkıları seslendirdi.

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