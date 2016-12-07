En fazla karanfil üretildi

Süs bitkileri üretimi giderek artan Türkiye’de 2015 sonu itibarıyla 46 bin 197 dekar alanda yaklaşık 1,5 milyar dal süs bitkisi üretildi.



Süs bitkileri üretimi giderek artan Türkiye’de 2015 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar adet süs bitkisi üretildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye’de 2011 yılında yaklaşık 11 bin 418 dönüm olan süs bitkileri ekili tarım alanı, 4 yılda yüzde 304,5 artarak 46 bin 197 dönüme çıktı. 2011 yılında 1 milyar 44 milyon 195 bin 929 adet olan süs bitkileri üretimi de 2015 sonunda 1 milyar 555 milyon 300 bin 960 adete yükseldi.

Üretimin yaklaşık 3’te 2’sini kesme çiçek, kalanını da iç mekan süs bitkileri, çiçek soğanları ve dış mekan süs bitkileri oluşturdu. Kesme çiçek üretiminin yarısından fazlası karanfil üretiminden oluştu.

591 milyon karanfil üretildi

Karanfil üretimi 591 milyon 75 bin 930 adedi bulurken, bunu 129 milyon 690 bin 10 adetle gerbera, 93 milyon 395 bin 670 adetle gül (kesme), 42 milyon 195 bin 625 adetle kasımpatı (krizantem) ve 41 milyon 324 bin 405 adetle lale takip etti. Ayrıca, 17 milyon 885 bin 150 adet fresia, 17 milyon 676 bin 200 adet solidago (altınbaşak), 17 milyon 313 bin 658 adet gypsohilla, 14 milyon 768 bin 950 adet nergis ve 14 milyon 765 bin 800 adet glayöl üretildi. Anemon (Manisa Lalesi), iris, lisianthus, orkide, statice, sümbül, şebboy tarımsal üretimi olan diğer kesme çiçekler arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde, 451 milyon 142 bin 538 adet dış mekan süs bitkisi, 40 milyon 810 bin 719 adet iç mekan süs bitkisi ve 27 milyon 200 bin 330 adet de çiçek soğanı üretildi.

2011 yılında 23 milyon 732 bin 327 adet düzeyinde olan lale üretimi, 4 yılda yüzde 74 artarak 2015 sonunda 41 milyon 324 bin 405 adet düzeyine ulaştı.

Anemon, fresia, gül, zambak, orkide, solidago, sümbül ve şebboy üretimi ise geriledi.

“Gülün cazibesi kalmadı”

Çiçek trendleriyle ilgili bilgi veren Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, süs bitkileri sektöründe de aynı tekstilde olduğu gibi trendler ve her yıl moda olan çiçek ve renkler olduğunu söyledi. Hollanda başta olmak üzere çiçek üretici ülkelerde yeni dönem trendleriyle ilgili defileler düzenlendiğini belirten Bağdatlıoğlu, Süs Bitkileri Tanıtım Grubu olarak Türkiye’de de süs bitkilerine yönelik defileler düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

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