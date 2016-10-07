Emniyette ByLock depremi

İstanbul Polisi, FETÖ soruşturması kapsamında, 3’üncü ve 4’üncü emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 166 yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.



İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, geniş çaplı bir operasyon düzenledi. FETÖ’nün Emniyet Teşkilatı içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3’üncü ve 4’üncü sınıf eönşuet müdürü ve emniyet amirlerinin de yaraladığı 166 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul’da 25 ilçede ve 35 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınması planlanan şüphelilerin ByLock kullandığı öne sürüldü. Şüphelilerin yakalanması operasyonların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ yapılanmasının iletişim kurmak için kullanıldığı kriptolu yazılım, örgütten alınan şifreyle çalıştırılabiliyor. Litvanya’daki bir server üzerinden çalışan program, bluetootth ile yüklenebiliyor. Örgütün gizli yazışma programını kullananlar MİT tarafından belirlenmişti. Programın yayınlandığı serveri kırarak, Bylock listesini ile geçiren İstihbarat birimleri binlerce örgüt üyesini deşifre etmeyi başarmıştı. Emniyet birimleri de son operasyon öncesinde Bylock kullanan bazı şüphelileri belirledi. Bu sebeple operasyona “Çözülme 1” (Unlock1) adı verildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail