Emniyet müdürü detayı açıkladı!

Kayseri’de bombalı terör saldırısında kullanılan otomobilin Kırıkkale (71) plakasının sahte olduğu belirtildi.



Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, hain terör saldırısında kullanılan plakanın, halen kentteki bir araçta mevcut olduğunu söyledi.

“GÖRGÜ TANIKLARI: ARAÇ 71 PLAKALI”

Saldırıyı gerçekleştiren aracın 71 plakalı (Kırıkkale) olduğu, otobüste bulunan ve çarşı iznine çıkan askerlerin 1. Komando Tugayı’ndan olduğu belirtiliyor.

BOMBALI ARAÇTAN GERİYE BU KALDI

Kayseri Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti. Bomba yüklü araç tamamen paramparça olurken geriye sadece bir şase kaldı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail