Emniyet Müdürü Çalışkan 15 Temmuz’u anlattı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, TBMM’de 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda dinleniyor.



Meclis Araştırma Komisyonunu bilgilendiren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, önemli bilgiler verdi. Çalışkan “Vatan Caddesi’nde tanktan bir yarbay aldık. 104 darbecinin haberleştiği yarbaya ait olan Whatsapp’ı ele geçirdik. Burada Gelibolu’dan, Çorlu’dan yardım istediklerini, helikopterden ve uçaklardan ateş etmelerini istediklerini gördük. Bu Whatsapp’ı ele geçirmemiz işimizi kolaylaştırdı” dedi.

O gece yaşananları komisyona anlatan Çalışkan “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘kuleyi ne kadar sürede boşaltırsınız’ dediğinde, ben ’10-15 dakikada’ dedim. Şimdi sorsa 1 saat derim. O ortamdan dolayı 10-15 dakika dedim ama inanın enteresan bir şekilde 10-15 dakika içinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız ile bir kaç defa görüştük ama havaalanı ile ilgili kısımda kuleyi sordu. ‘Kule işgal altında Sayın Cumhurbaşkanım’ dedim. ‘Ne kadar sürede ele geçirebilirsiniz’ dedi, ’10-15 dakika’ dedim ama bunu şunun için söyledim, fiziken çok mümkün bir şey değil. 10-15 dakika içinde dönmeyi nasip etti Allah bize. Cumhurbaşkanımız havada olduğunu bize söylemedi. Ben Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a geleceğini bilmiyordum. O anda havadaymış. ‘Kule çok önemli’ deyince bunu yorumlayabiliyorsunuz” diye konuştu.

İstanbul’da 26 noktada 99 kişinin şehit olduğunu kaydeden Çalışkan, 6 tane polis memurunun şehit olduğunu belirtti. Çalışkan, helikopter pilotu 3 polisin o gece helikopter kullanmakta tereddüt ettiklerini ifade ederek, pilotlarla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

15 Temmuz akşamı 21.30 civarında DEAŞ operasyonu için toplantı halinde olduklarını belirten Çalışkan, “Adres sayısı fazlaydı, biraz daha ciddi duyumlar vardı. Şöyle güzel bir tesadüf oldu. Bin küsur tane polisimiz o operasyon için hazırdı. İstesek hazırlayamazdık o an için. Yine bizim 15 günde bir yaptığımız ‘Yeditepe Huzur’ isminde bir uygulamanız var. Bu uygulamamızda 5 bin polis çalışıyor. O gün ‘Yeditepe Huzur’un günüydü. 5 bin de öyle polisimiz hazırdı. Planlı olsa belki bunları sağlayamayabiliriz. Normal görevini yapan polislerimizle birlikte sanki bu işe hazırlanmış gibi yeterli polis sayımız vardı. O operasyonu darbeden bir hafta 10 gün sonra parça parça yaptık. Bir zayiat veya sıkıntı olmadı. Ele geçirilen önemli şeyler de oldu” şeklinde konuştu.

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