Emlak sektörü ‘sanal gerçeklik’ gözlüğüyle tanıştı

Bursa’da, genellikle 3 boyutlu film izlemek ve bilgisayar oyunu için kullanılan sanal gerçeklik gözlüğünden emlak sektörü için de geliştirildi.



Konut veya iş yeri almayı planlayanlar, gözlük sayesinde, yorulmadan, oturdukları yerden istedikleri yeri, 360 derece kamerayla çekilen görüntüler sayesinde gezebiliyor, bilgi sahibi olabiliyor.

Yazılımı gerçekleştiren firmanın sahibi Erkan Sava, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projeyle emlak sektörü için sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiklerini söyledi.

Anlaştıkları firmaların önce projelerini 360 derece kamerayla çektiklerini, bu sırada konut veya iş yeriyle ilgili, metrekare, oda sayısı, yerde ve duvarda kullanılan malzemelerle ilgili sesli tanıtım yaptıklarını ifade eden Sava, çekilen görüntüleri kendi geliştirdikleri uygulamayla birleştirip sanal gerçeklik gözlüğüne aktardıklarını anlattı.

Sava, bu sayede çalıştıkları firmaların müşterilerine kentin üç farklı noktasındaki evleri 10 dakika gibi kısa bir sürede tanıtabildiğini kaydetti.

Sadece bitmiş değil, temel aşamasındaki projelere yönelik de çalışma yürüttüklerinin altını çizen Sava, “Her proje için farklı çalışmalar yapıyoruz. Örneğin temeli atılmış ve 30 katlı bir binanın 25. katından, güney cephesinden gayrimenkul almayı düşünenler için drone (uzaktan kontrol edilen hava aracı) kullanarak 25. katın yüksekliğine çıkarak görüntü çekiyoruz. Bu sayede alıcıların kafasındaki ‘Bu katı alırsam manzara nasıl olur?’ sorusunu da yanıtlamış oluyoruz.” dedi.

Sistemin emlakçılar için zaman, yakıt ve iş gücü anlamında ciddi tasarruf sağladığına işaret eden Sava, alıcıların da bu sayede daha fazla seçenek bulabileceğini ve yorulmadığını aktardı.

Sava, sistemin mobil uygulamasını da geliştirdiklerini vurgulayarak, “Sistem gayrimenkul firmalarına özellikle yurt dışı satışları için büyük kolaylık sağlayacak. Firmalar, bu sistemle Türkiye’ye gelmesi çok kolay olmayan yatırımcılara bütün projelerini birkaç dakika içinde gösterebilecekler. Ev almak veya kiralamak isteyenler de 5-6 evi gezmek yerine, sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak pek çok evi inceleme fırsatı bulacak.” diye konuştu.

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