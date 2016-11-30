Emine Erdoğan: Kadınların emeği sömürülüyor

Emine Erdoğan, kadın dostu iş yerlerini belgelendirme programında yaptığı konuşmada, “Kadınların aklı, zekâsı, şahsiyeti ve değerleriyle üretim hayatında yer alması, adalet ve hakkaniyetin gereğidir. Bu hakkaniyeti gözeten şirket ve kuruluşları tebrik ediyorum. İş yerlerinde kadın varlığını destekleyen ve cinsiyet adaletini gözeten uygulamaların artmasını diliyorum” dedi.



Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yürütülen kadın dostu iş yerlerini belgelendirme programına katıldı. Programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, HAK-İŞ yöneticileri ve davetliler katıldı. Rixos Grand Otel’de gerçekleştirilen ve kadın dostu 30 kuruluşun sertifika aldığı programda Emine Erdoğan, bir konuşma yaptı.

“İÇİMİZ YANDI, DERİN BİR ÜZÜNTÜ DUYDUK”

Konuşmasının başında Adana’da kız öğrenci yurdunda çıkan yangını hatırlatarak olayla ilgili üzüntülerini, başsağlığı ve şifa dileklerini ileten Emine Erdoğan, “İçimiz yandı, derin bir üzüntü duyduk. Allah bir daha böyle facialar yaşatmasın” temennisinde bulundu.

Kadın dostu iş yerlerini belgelendirme projesinin önemine değinen Emine Erdoğan, “Kadınların aklı, zekâsı, şahsiyeti ve değerleriyle üretim hayatında yer alması, adalet ve hakkaniyetin gereğidir. Bu hakkaniyeti gözeten şirket ve kuruluşları tebrik ediyorum. İş yerlerinde kadın varlığını destekleyen ve cinsiyet adaletini gözeten uygulamaların artmasını diliyorum” diye konuştu.

“KADINLARIN EMEĞİNİN SÖMÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ”

‘Kadınların metalaştırıldığı, emeklerinin sömürüldüğü, haklarının elinden alındığı bir dünyada yaşıyoruz’ diyen Emine Erdoğan, özellikle sanayi devriminden sonra kadınların yükünün arttığını, aile içinde aldığı sorumlulukların ve çalışma hayatının getirdiği yüklerin, kadınların işini zorlaştırdığını söyledi.

Adalet ve emeğe saygı üzerine kurulu sendikal çalışmaların, Türkiye’nin sadece maddi refahını değil, manevi gelişimini de güçlendireceğini vurgulayan Emine Erdoğan konuşmasında, “Emeğe saygı, alın terine hürmet, parçası olduğumuz medeniyetin temel değerleridir. Yusuf Has Hâcib, ‘Alın teri ile ıslanan toprak, kurumaz’ diyor. Toprağımızın bereketi, insan emeğine ve alın terine duyduğumuz saygıya bağlıdır. Dünyada kurulan ilk kadın örgütü olan Bacıyan-ı Rum, işte bu ilkelerle yoğurulmuş ahilik ruhunun, kadına bakan yönünü temsil etmektedir” görüşlerine yer verdi.

“SURİYE’DE EN BÜYÜK ZORLUĞU KADINLAR VE ÇOCUKLAR ÇEKİYOR”

Suriye’de yaşanan insani trajediye de dikkat çeken Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Dünyada gerçek anlamda bir kadın savunuculuğu olsaydı, Suriyeli kadınlar bugün kendi sıcak yuvalarında olmaz mıydı? Kendi sokaklarında yürüyüp, kendi şehirlerinde dolaşmaz mıydı? Fakat ne yazık ki, milyonlarca insanın yerinden yurdundan edildiği Suriye iç savaşında en büyük zorluğu kadınlar ve çocuklar çekiyor. Çocuk ve kadın hakları savunucuları ne yazık ki hiç seslerini çıkarmıyor. İşte bu nedenle kendimizi önce, insanlığın savunucusu olarak görmek durumundayız. Bu temel üzerinde de, kadınların varlığını güçlendirecek adımlar atmalıyız.”

Kadınların özel sorumluluklarını gözetecek çalışma şartlarının tesisi için daha çok gayret sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, hükûmetin doğum sonrası izinler, iş yerlerinde kreşlerin yaygınlaştırılması gibi değişikliklerin de içinde olduğu ve geçtiğimiz yıl yaptığı düzenlemelere işaret ederek, bu düzenlemelerin devamının geleceğini umduğunu söyledi.

İş dünyasında kadınlara adil bir alan açarak, sertifika almaya hak kazanan kuruluşları tebrik eden Emine Erdoğan, kadın duyarlılığının ve sezgi gücünün, kurumlarına güç katacağına inandığını belirtti. Emine Erdoğan sözlerini, kadınlara daha çok istihdam sağlayan iş yerlerini teşvik eden girişimleri sebebiyle HAK-İŞ yöneticilerine teşekkür ederek tamamladı.

DHA

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