Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Rizeli kadın çiftçilerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü” dolayısıyla Rizeli kadın çiftçiler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle Rize’de kadın çiftçilerle buluştu.

Rize Valiliğinde gerçekleşen buluşmada kadın çiftçilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan, ekimden hasada kadar ürünlerin doğal usullerle yetiştirilmesi konusunda çiftçilerle sohbet etti. Erdoğan, yetiştirilen ürünlerden satın aldı.

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