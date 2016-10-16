Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu
16 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Rizeli kadın çiftçilerle buluştu.

Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü” dolayısıyla Rizeli kadın çiftçiler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle Rize’de kadın çiftçilerle buluştu.

Rize Valiliğinde gerçekleşen buluşmada kadın çiftçilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan, ekimden hasada kadar ürünlerin doğal usullerle yetiştirilmesi konusunda çiftçilerle sohbet etti. Erdoğan, yetiştirilen ürünlerden satın aldı.

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