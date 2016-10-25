Emekli polisi evinin önünde katletti

DENİZLİ’nin Çivril İlçesi’nde emekli polis memuru 65 yasındaki Yıldırım Coşar, evininde önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.



Olay, saat 01.00 sıralarında, Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli polis memuru olan 2 çocuk babası Yıldırım Coşar, evine gireceği sırada bahçede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş edilerek vuruldu. Ağır yaralanan Coşar, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan yakınları tarafından bulunan Çoşar, Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Coşar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Coşar’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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