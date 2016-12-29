Elektromanyetik dolandırıcılığa dikkat

Telefon dolandırıcılığı, kredi kartı kopyalama, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerine şimdi de belediyelerin ismini kullanarak manyetik alan ölçümü bahanesiyle evlere girme eklendi.

Son günlerde hem Büyükşehir Belediyesi’ne hem de polise yapılan şikayetlere göre, kendilerini belediye görevlisi olarak tanıtıp, manyetik alan ölçümü yapma bahanesiyle evlere giren hatta evlere birkaç günlük bir cihaz takmak isteyenler olduğu belirlendi. Bursa’da elektromanyetik alan ölçümü yapma yetkisine sahip tek kamu kurumu olan Büyükşehir Belediyesi, bu ölçümleri ancak vatandaşlardan bir talep gelmesi halinde gerçekleştiriyor. Her hangi bir talep olmadan hiçbir evde ölçüm yapılmadığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, elektrikli ve elektronik aletler günlük yaşamın her alanında yoğun bir şekilde kullanılırken, elektromanyetik kirlilik de önemli bir tehdit unsuru haline geldi. Elektrik iletim hatları, yüksek gerilim hatları, trafolar, baz istasyonları, radyo, TV vericilerinin yanı sıra evlerde kullanılan elektrikli aletler, bilgisayar ekranı cep telefonu, floresan ve halojen lambaların neden olduğu elektromanyetik kirliliğe karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından da elektromanyetik kirlilik ölçüm çalışması başlatıldı. Yeni Büyükşehir yasasının ardından baz istasyonları için yer seçim belgesi düzenleme yetkisini de üzerine alan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan talep edilen yerlerin ilgili mevzuat ve kriterlere uygunluğunu incelerken, diğer taraftan da talep eden vatandaşların evlerinde de ücretsiz kirlilik ölçümü yapılarak, vatandaşlar gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor.

Büyükşehir tek yetkili kurum

Özellikle son günlerde hem Emniyet’e hem de Büyükşehir Belediyesi’ne gelen şikayetler, elektromanyetik alan ölçümü konusunun da bir dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılmaya başlandığını gözler önüne serdi. Vatandaşların kapılarını çalarak belediyeden geldiklerini söyleyen kişilerin, manyetik alan ölçümü yapmak için girdikleri evlere hatta birkaç gün için bir cihaz takma girişiminde bulunduğu belirlendi. Artan şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan açıklamada, vatandaşlardan bu konuda dikkatli davranmaları istendi. Bursa’da elektromanyetik alan ölçümü yetkisine sahip tek kamu kurumunun Büyükşehir Belediyesi olduğu belirtilen açıklamada; bu ölçümlerin de sadece vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yapıldığı, herhangi bir talep olmadan hiçbir evde ölçüm yapılmadığı vurgulandı. Bir talep olmaksızın habersizce ölçüm yapmaya gelen kişilerin Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulanırken, vatandaşlardan bu konuda daha dikkatli olmaları istendi.

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