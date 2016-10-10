Elektrik yüzde 5 ucuzlayacak

Yaklaşık 40 milyon abone elektrik fiyatlarındaki düşüşü beklerken, vatandaşın yüzü gülecek.



Enerji sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre doğalgazdaki yüzde 10’luk indirim elektrik fiyatlarına da yüzde 3-4’lük bir düşüş olarak yansıyabilir.

İLK İNDİRİM TOPTANA

Ancak dağıtım şirketleri yılbaşından itibaren geçerli olması beklenen indirimin yüzde 5’i bulabileceğine dikkat çekiyor. Enerji yönetimine yakın kaynaklar elektrik fiyatlarında ne zaman bir indirim olabileceğine yönelik olarak yaptıkları değerlendirmede doğalgazdan kaynaklı olarak indirimin ilk etkisinin toptan elektrik tüketenler ile serbest tüketicilere yansıyabileceğini dile getiriyor. Yetkililer nihai tüketiciye olası bir indirimin ise 2017 yılının başını bulacağını ifade etti. Sektör yetkilileri, tüketicinin kullandığı nihai elektrik fiyatının içerisinde enerjinin bedelinin yüzde 50 civarında olduğunu ifade ederek enerji bedelinin içinde de doğalgazın maliyetinin yüzde 30-40’lar civarında olduğunu söyledi.

ELEKTRİKTE 5 YILLIK MALİYET BELLİ

Elektrik sektöründe maliyetin 5 yıl boyunca belli olduğunu, yapılacak yatırımların belirlendiğini anlatan uzmanlar, bunun dışında vergi yükü olduğunu sadece enerji maliyetinde bir oyun alanı olduğunu söyledi. Uzmanlar, kamuoyuna yapılan açıklamalarda psikolojik bir etkinin de söz konusu olduğunu bu nedenle yüzde 5’lik indirimin gündeme gelebileceğini tahmin ettiklerini ifade ediyor

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