Ekmeğini taştan çıkarıyor

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde doğuştan yürüme engeli olan 49 yaşındaki Mahinur Gündüz, yaptığı kokulu taşlarla hem evin geçimine katkı sağlıyor hem de 2 çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor.



Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan doğuştan yürüme engelli 49 yaşındaki Mahinur Gündüz, yaptığı kokulu taşlarla ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Gündüz, Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğince açılan kursun ardından evde ürettiği kokulu taşları satarak bir yandan da 2 çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor.

Mahinur Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan yürüme engelli olduğunu, kalçalarına platin takıldığını, geçirdiği bazı ameliyatların ardından aksayarak yürüdüğünü belirtti.

“Engellilerin mutlaka bir işle uğraşması çok güzel bir olay”

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğine üye olduktan sonra hayatının çok değiştiğini vurgulayan Gündüz, şunları söyledi:

“Kursa katılarak kokulu taş yapmayı öğrendim. Sonrasında da evime gelir sağlamak için bunları satmaya karar verdim. Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğinin desteği ve yardımlarıyla birlikte bu işi sürdürüyorum. Yazın Karamürsel Belediyesi biz engelliler için sanat sokağında stant verdi. Benim gibi engellilerin yaptıkları ürünleri burada satarak evimize ek gelir sağlıyoruz. Kışın evimde bu çalışmayı sürdürüyorum. Allah bereket versin. Biz engellilerin mutlaka bir işle uğraşması çok güzel bir olay. Ben ve benim gibi olan kişilerin elinden çıkan çeşitli ürünler bizlere gurur veriyor, yaşama sevinci katıyor. Hayata tutunuyoruz.”

“İki çocuğumun okul masraflarını karşılıyorum”

Gündüz, ilk önce kokulu taşları tanıdıklarına sattıklarını aktararak, “El işlerim beğenilince yazın Karamürsel sahilinde kurulan engelliler standında satmaya karar verdim. Ürünlerim stantta da ilgi görünce bu işi evde yapmayı sürdürdüm. Eşim de benim gibi engelli, belediyede çalışıyor. Kazandığım parayla hem evin geçimine katkı sağlıyorum hem de iki çocuğumun okul masraflarını karşılıyorum.” dedi.

“Yaptığım ürünlerle toplumda bir yerim olduğunu hissediyorum”

Kurs sayesinde hayata bakış açısının değiştiğine işaret eden Gündüz, şunları kaydetti:

“İnsanların bizlere acıyan gözlerle bakmaması, yararlı şeyler üreterek satan biri olduğumu hissettirmeleri beni çok mutlu ediyor. Bu nedenle engelli büyüklerime de küçüklerime de mutlaka bu gibi derneklere katılmalarını, faaliyetlerinden faydalanmalarını evde kesinlikle boş oturmamalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka onların da yapabilecekleri bir iş, bir spor dalı bulacaklardır.”

KAYNAK: AA

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail