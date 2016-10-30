Eklemleriniz baş dönmesinin sebebi olabilir

Uzmanlar, vücut dengesini sağlayan uzuvlardan olan eklem ve kaslardan gelen uyarıların baş dönmesine sebep olabileceğini söyledi.



Sosyal hayatı olumsuz etkileyen baş dönmesinin bir hastalıktan ziyade başka bir hastalığın habercisi olabildiğine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Birçok hasta, boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık ve baş dönmesi şikayetiyle merkezimize başvuruyor. İleri derecede boyun kireçlenmesi, boyun düzleşmesi ve boyun fıtıkları da, ense ve sırt ağrılarının yanı sıra baş dönmesine sebebiyet verebiliyor. Boyun kaynaklı baş dönmesi (vertigo), hayatımıza normal bir şekilde devam etmemizi engelleyen rahatsız edici bir durumdur” diye konuştu.

Ağır kaldırmak, yanlış yastık, yatak seçimi ve uzun müddet baş öne eğik pozisyonda oturarak çalışmak gibi unsurların boyun rahatsızlıklarına davetiye çıkardığını belirten Şahabettinoğlu, boyun fıtığı hastalarına uygulanan manipülasyon (elle tedavi) yöntemi ile yüzde 98 hastanın ameliyatsız olarak iyileştiğini söyledi. Şahabettinoğlu, “Klasik bir batı tıbbı tedavisi olan manipülasyon yönteminde hasta bölgeye birtakım bastırma, döndürme, germe manevraları uygulanmaktadır. Tedavi hafif vakalarda 2-3, orta vakalarda 4-5, ileri vakalarda ise 8-9 seans sürebilmektedir” dedi.

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