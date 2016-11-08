Ekim’de 23 kadın ve 2 kız çocuğu öldürüldü

Erkekler Ekim’de 23 kadın ve iki kız çocuğunu öldürdü. Kadınların yüzde 28’i ayrılmak/boşanmak istediği ya da barışma teklifini reddettiği için öldürüldü.

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler 23 kadın ve iki kız çocuğunu öldürdü; dört kadına tecavüz etti; 17 kadına zorla seks işçiliği yaptırdı; 13 kadını taciz etti; 32 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; 27 kadını yaraladı.

Kadınların yüzde 28’i ayrılmak/boşanmak istediği ya da barışma teklifini reddettiği için öldürüldü. Bir kadın kızının boşanmak istediği kocası tarafından öldürüldü; bir başka kadın kızının boşanmak istediği kocası tarafından ağır yaralandı.

Ekim’de basına yansıyan tecavüz olaylarının yüzde 50’sinde failler kadınların ayrılmak istedikleri kocaları/sevgilileriydi.

Cezasızlığın sonuçları Ekim ayı çetelesinde çarpıcı bir şekilde yer aldı: Daha önce çocuklara cinsel istismarda bulunduğu için sadece meslekten uzaklaştırılan bir uzman çavuş, Ekim 2016 çetelesinde altı çocuğa cinsel istismarda bulunan bir bakkal olarak girdi. Ekim ayında dokuz kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir öğretmen hakkında ise sadece idari soruşturma başlatıldı.

2016’nın ilk 10 ayında erkekler en az 220 kadın öldürdü, 65 kadına tecavüz etti; 104 kadını taciz etti; 352 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; 282 kadına şiddet uyguladı.

Cinayet

Erkekler Ekim’de 23 kadın ve iki kız çocuğunu öldürdü.

Bu 25 cinayetin yanısıra, bir kadın cinayetinin faili henüz bulunamadı; üç kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Cinsel tacize uğrayan bir kadın, tacizci erkeğin serbest bırakılmasının ardından intihara teşebbüs etti. Bir kadın ise işyerinde tacize uğradıktan sonra işten çıkarılınca intihar etti.

Kadınların yüzde 28’i ayrılmak/boşanmak istediği ya da barışma teklifini reddettiği için öldürüldü. Bir kadın ise kızının boşanmak istediği kocasınca öldürüldü.

Kadın katillerinin yüzde 16’sı cinsel ve fiziksel şiddet suçlarından daha önce hüküm giymişti. Bir erkek cezaevinden bir gün izinli çıkarak karısını öldürdü; bir başka erkek ise cezaevinden kaçarak karısını öldürdü.

Kadın cinayetlerinin yüzde 12’si sokak ortasında gerçekleşti. İki kadın koruma kararlarına rağmen öldürüldü.

Kadınların yüzde 68’i partnerleri ve eski partnerlerince öldürüldü: Bir kadını ağabeyi, ikisini damatları, birini dini nikahlı kocası, dokuzunu kocası, dördünü eski kocası, ikisini eski sevgilisi, ikisini komşusu, birini oğlu, birini sevgilisi, biri zorla evlendirilmek istendiği erkeğin babasınca öldürüldü. Bir kadın cinayetinde faillerin kim olduğu belirtilmedi; haberlerde “kız isteme meselesi yüzünden işlenen cinayet” olarak yer aldı.

Cinayetlerin yüzde 52’si ateşli silahlarla işlendi: İki kadın cinayetinde av tüfeği, yedisinde bıçak, birinde delici alet, ikisinde pompalı tüfek, dokuzunda tabanca kullanıldı. Dört kadın boğularak öldürüldü.

Ekim’de kadın cinayetlerinin yaşandığı iller Antalya (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Çorum (1), Erzincan (1), Eskişehir (1), İstanbul (3), İzmir (1), Malatya (1), Manisa (1), Maraş (1), Mersin (1), Muğla (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Tokat (1), Trabzon (1), Urfa (2) ve Van (1).

Tecavüz

Ekim’de medyaya dört tecavüz vakası yansıdı.

Bir kadına ayrılmak istediği sevgilisi, birine boşanma davası açtığı kocası, birine kocasının arkadaşı, birine tanıdığı/arkadaşı olan bir erkek tecavüz etti.

İki erkek tutuklandı, biri serbest bırakıldı, biri hakkındaki hukuki sürece haberlerde yer verilmedi.

Tecavüz olaylarının yaşandığı iller Afyon (1), Edirne (1), İstanbul (1) ve Zonguldak (1).

Seks işçiliğine zorlama

Adana’da 17 kadın ve kız çocuğuna zorla seks işçiliği yaptırıldı.

Taciz

Ekim’de medyaya 13 taciz vakası yansıdı.

Tacizcilerin yüzde 85’i kadınların tanımadıkları erkeklerdi: 11 kadını tanımadıkları erkekleri, birini komşusu, birini işyerinden bir tanıdığı taciz etti.

Dokuz kadın fiziksel tacize, biri sözlü tacize, biri taciz ve tehdide, ikisi teşhircilik ve sözlü tacize maruz kaldı.

Taciz olaylarının biri apartmanda, ikisi kadınların kendi evlerinde (tacizcilerin gizlice girmesi sonucu), ikisi markette, biri otobüste, dördü sokakta, ikisi üniversite yurdunun yolunda, biri tacizcinin evinde yaşandı.

Beş tacizci tutuklandı, ikisi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, iki kadını taciz eden bir erkek hakkında polis işlem yapmadı, altı taciz vakasında ise tacizcilerle ilgili hukuki süreç haberlere yansımadı.

Taciz olaylarının yaşandığı iller Aksaray (1), Aydın (2), İstanbul (3), İzmir (1), Kırklareli (1), Kocaeli (1), Manisa (1), Samsun (1) ve Trabzon (2).

Çocuk istismarı

Ekim’de 32 kız çocuğu cinsel istismara uğradı. 10 kız çocuğu okulda cinsel istismara maruz kaldı, işitme engelli bir kız çocuğu okul pikniğinde tecavüze uğradı.

Çocukların yüzde 31’ine öğretmenleri, yüzde 9’una okuldaki diğer öğrenciler istismarda bulundu: 10 kız çocuğunu öğretmenleri, üçünü okuldaki diğer öğrenciler, altısına bakkal, üçüne akrabaları, birine babası, birine babasının arkadaşı, birine sosyal medyadan tanıştığı bir erkek, altısına tanımadıkları erkekler cinsel istismarda bulundu. Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişinin kim olduğuna haberlerde yer verilmedi.

Kız çocuklarının yüzde 16’sı tecavüze uğradı, yüzde 16’sı seks işçiliği yapmaya zorlandı, yüzde 3’ü teşhirciliğine maruz kaldı. Diğer vakalar haberlere sadece “cinsel istismar” olarak yansıdı, detaylara yer verilmedi.

Ekim’de medyaya yansıyan haberlere göre, 14 erkek tutuklandı, üç erkek ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, ikisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak henüz bulunamadılar. Tacizci bir öğretmen hakkında sadece idari soruşturma başlatıldı, tacizci bir polis ise sadece açığa alındı. 15 çocuğu taciz eden erkekler hakkındaki hukuki süreç haberlere yansımadı.

Çocuk istismarının yaşandığı iller Antep (9), Aydın (1), Bursa (1), Dersim (1), Hatay (1), İzmir (2), Kocaeli (6), Muğla (1), Osmaniye (3), Sakarya (1), Tekirdağ (5) ve Zonguldak (1).

Şiddet – yaralama

Erkekler Ekim’de 27 kadına şiddet uyguladı. Bir erkek ise sevgilisine kızınca, kadının 2,5 yaşındaki çocuğunu darp etti.

Şiddet vakalarının yüzde 70’i ölüme sebebiyet verebilecek yöntemlerlegerçekleşti: İki kadın av tüfeğiyle, altısı bıçakla, ikisi pompalı tüfekle, ikisi tabancayla yaralandı. Bir kadın üzerine benzin dökülerek yakıldı, birinin evine ateş açıldı. Dört kadın arabayla giderken, bir erkek arabayı üzerlerine sürdü. Bir kadın ciddi şekilde darp edildikten sonra bir inşaat çukuruna atıldı. Sekiz kadın ise darp edildi.

Şiddete maruz kalan bir kadın kocasını yedi kere şikayet etmiş, iki kere koruma kararı çıkarttırmıştı. Bir kadın ise uzaklaştırma kararına rağmendarp edildi.

Kadınların yüzde 11’i ayrılmak/boşanmak istediği için şiddet gördü. Bir kadın ise kızının boşanmak istediği kocasınca av tüfeğiyle yaralandı.

Şiddet olaylarının yüzde 18’i kamusal alanlarda yaşandı.

Kadınların yüzde 55’ine partnerleri ve eski partnerleri şiddet uyguladı: 12 kadına kocaları, birine eski kocası, ikisine sevgilisi, birine eski sevgilisi, birine damadı, birine eski damadı, birine işvereni, birine müşterisi, birine oğlu, beşine tanımadıkları erkekler şiddet uyguladı(/yaraladı. Bir kadını tabancayla ağır yaralayan erkeğin, kadınla tanışıklığına haberde yer verilmedi.

Şiddet/yaralama vakalarının yaşandığı iller Adana (2), Afyon (1), Aksaray (3), Ankara (1), Antalya (3), Aydın (1), Bartın (1), Batman (2), Eskişehir (1), İstanbul (5), İzmir (1), Kayseri (1), Kırıkkale (1), Malatya (1), Muğla (2) ve Tekirdağ (1).

Bölgelere göre

Ekim’de toplam 118 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Erkek şiddeti vakalarının yüzde 26’sı Marmara’da, yüzde 26’sı Akdeniz, yüzde 16’sı Ege, yüzde 11’i Güneydoğu Anadolu’da, yüzde 8’i Karadeniz’de, yüzde 7,6’sı İç Anadolu’da, yüzde 4’ü Doğu Anadolu’da yaşandı.

KAYNAK: Bianet -Çiçek Tahaoğlu

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