Eker I Run Yol Koşusu için tek yumruk

Eker’in “Sağlıklı Yaşam İçin Koş” mottosuyla hayata geçirdiği “Eker I Run Yol Koşusu”nun basın tanıtımı için ;Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey belediyesi, Hetader , Eker Süt ürünleri, Bursa Gençlik Spor Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Eker Meydan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketleri ; Burulaş, Kültür A.Ş. ,Bursa Bilim Teknoloji Merkezi yetkililerinin yoğun katılımlarıyla şekilde gerçekleşti.

III. Eker I Run Yol Koşusu tanıtım toplantısı 5 Ekim Çarşamba günü Eker Meydan’da 40’a yakın basın mensubu ve geniş katılımlı protokol ile yapıldı. Eker’in “Sağlıklı Yaşam İçin Koş” mottosuyla 9 Ekim Pazar günü yapacağı bu koşuya yaklaşık 2 bin kişilik bir katılım bekleniyor. 7’den 70’şe herkesin katılabileceği bu yarışta Minik Adımlar kayıt ücretlerinin tamamı, yetişkin kayıt ücretlerinin ise her 5 TL’si Hetader çocuklarına umut olacak.

Eker Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker; “ Her yıl Eker I Run Yol Koşusu’na olan ilginin arttığını görüyoruz. İlk başladığımızda 500-600 katılımcı varken bu yıl ise 2 bin katılımcı bekliyoruz. Bu yıl beni başka mutlu eden bir diğer unsurda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey Belediyesi, Hetader , Burulaş, Kültür A.Ş. Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nin de Eker I Run Koşusu’na desteklerini göstermesi oldu. Hep birlikte yarattığımız sinerji ile yoğun katılımlı, renkli ve canlı bir koşu olacak. Aslında herkes bu çorbaya elini değdi. Böyle olduğu zaman yapılan tüm etkinlikler çok daha fazla insana ulaşıyor , çok daha fazla amaca hizmet ediyor. Eğer bir amacınız var ise , bu amacınızı sonuçlandırmak ve daha yetkin yapabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde olmak gerekir”dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Abdulkadir Karlık; “Böylesine anlamlı bir ortamda bulunmak çok güzel. Eker I Run Yol Koşusu’nun spora, sağlığa ve kent kültürüne katkısı çok önemlidir. Bu yıl III. Düzenlenen Eker I Run Yol Koşusu’na da başladığı yıldan itibaren Belediye olarak desteklerimizi sürdürdük. Bu etkinliği düzenleyen Eker Süt ürünleri ve destekçilerine teşekkür ediyorum” dedi

Hetader Başkanı Elif Güler Kazancı ; “ Hepinizin bildiği gibi 2013 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Hetader’i Bursa’da kurarak, Bursa’da bir ilki başardık. Özellikle derneğimizin kuruluşundan itibaren bütün STK’ların ve özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile de güzel projelere imza attık. Kan kardeşim olur musun projesi 2014 Eylül ayında başladı. Talasemi hastalığına farkındalık yaratmak amacımızdır çünkü bu hastalık ömür boyu kana bağlı bir hastalıktır. Projemizin amacı da önlenebilir ve kalıtsal olan bu kan hastalığına farkındalık yaratarak hasta çocukların doğmasına engel olmak ve yaşamakta olan çocuklarımıza da kan bağışı desteği ile can suyu olmaktır. Kan bağışçıları ile onların hayatına destek olmak istedik çünkü hayatınızda belki bir ameliyatta bir torba kana ihtiyacınız olabilir ama çocuğunuzun her üç haftada bir taze kana ihtiyacı olması gerçekten çok zor . Bu kan mutlaka taze bağışlanmış olması gerekir. O yüzden bu projede de Kızılay Eker I Run Koşusu’nda alanda olacak. Hem kan bağışını ve kök hücre bağışını kabul edecek. Bursa’da Türkiye’ye göre iki katı olan bu hastalığın farkındalık kazanması adına basın tarafında yazılan yazılara yapılan haberler için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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