Ehliyetini yenileyeceklere Bursa Emniyeti’nden uyarı

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bursa’da sürücü belgesini yenileme işlemleri hakkında bilgi verildi. Öte yandan sosyal medyada yayılan 400 liralık heyet raporu konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

Emniyet’ten yapılan açıklama şöyle:

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren müracaatta bulunan vatandaşlarımıza uluslararası geçerliliği olan yeni tip sürücü belgesi verilmekte, yine bu tarihten itibaren de eski tip sürücü belgesine sahip olanların belgeleri de, talep etmeleri halinde yeni tip belge ile değiştirilmektedir. Bu işlemler Karayolları Trafik Kanunu’nun Geçici 22 nci maddesi hükümlerine göre yerine getirilmekte olup başvuruda bulunanlardan, aile hekiminden alınan sürücü olur raporu, 2 adet biyometrik fotoğraf ve toplam 15 TL belge ücretinin ilgili bankaya yatırıldığına dair dekont talep edilmektedir.

Eski tip sürücü belgelerinin yenisiyle değiştirilmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre bulunmaktadır. Bu süre içerisinde yukarıda belirtilen kanun maddesinde değişiklik yapılmadığı sürece vatandaşlarımızdan farklı bir belge istenmeyecektir. Yalnızca sürücü belgesi değişim ücreti olan toplam 15 TL’nin, 1 Ocak 2017 itibarıyla Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranında (%3.83) artması öngörülmektedir.

Son günlerde sosyal medyada, yılbaşından itibaren sürücü belgesinin yenilenmesi için heyet raporu isteneceği, bu rapor için 400 TL ücret ödenmesi gerekeceği, belge yenileme ücretinin artacağı şeklinde aslı olmayan haberler yer aldığı, Müdürlüğümüze yapılan müracaatlardan anlaşılmaktadır.

Vatandaşlarımızın resmi makamlar tarafından yapılmayan açıklama ve duyumlara itibar etmemeleri gerekmektedir.”

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