Eğitime ‘Yıldırım’ destek

Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu kriz merkezi ile günlerdir devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesine izin vermedi. 600 personel, 10 tuz serici robot, 4 manuel tuzlama aracı, 31 kar küreyici, 2 greyder, 2 loder, 1 ekskavatör, 3 iş makinesi ve 15 açık kasa araçtan oluşan karla mücadele ekibi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kesintisiz çalışıyor.

SOKAKLAR 24 SAATTE AÇILDI

Yıldırım’da yürütülen etkin mücadele ile ana arterlerde her hangi bir aksama yaşanmazken, ara sokakların büyük bölümü de 24 saat içerisinde açıldı. Cadde ve sokakların ardından, ilçedeki okulların bahçelerindeki karların temizlenme işlemleri başladı. Eğitim öğretime ara verilmesinin ardından okul bahçelerinde biriken karın öğrenciler için tehlike oluşturmaması adına kar küreme gerçekleştirilirken, buzlanmaya karşı da tuzlama yapıldı

PLANLI VE ETKİN MÜCADELE

Alınan tedbirler, etkin ve planlı mücadele sayesinde kar yağışının olumsuz etkilerinin asgariye indirildiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bursa’da son yıllarda bu kadar yoğun bir kar yağışına tanık olmamıştık. Buna rağmen hazırlıklı olmamızın yanı sıra planlı çalışma ve mesai arkadaşlarımızın özverisi sayesinde Yıldırım’da ciddi bir aksaklık yaşanmadı. Ana arterlerimiz hiç kapanmazken, ara sokaklarımızın büyük bir bölümünü de kısa bir sürede açtık” dedi.

‘GÜVENLİ EĞİTİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Cadde ve sokakların ardından kamusal alanların temizliğine yoğunlaştıklarını dile getiren Başkan Edebali, “Kar yağışının hafta sonuna denk gelmesi ve insan sirkülasyonun olmaması sebebiyle özellikle okul bahçelerimizdeki kar kalınlığı yarım metreye ulaşmıştı. Bu durumun çocuklarımız için bir tehlike arz etmemesi için ekiplerimiz okul bahçelerindeki karları temizliyor ve buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor. Çocuklarımızın eğitimlerine güvenli bir şekilde devam edebilmesi için ders zili çalana kadar ilçemizdeki okulların tamamında çalışma gerçekleştireceğiz. Yine camiler, hastaneler ve pazar yerleri gibi insanlarımızın kullandığı kamusal alanlarda da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

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