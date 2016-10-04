Eğitimde tam gün dönemi

Başbakan Yıldırım, okullarda ikili eğitimin sona ereceğini, yarım gün yerine tam gün eğitim olacağını, ingilizce dersin ve anaokulunun da zorunlu olacağını açıkladı.



Son dakika gelişmesi… Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de ikili eğitimin sona ereceğini, yarım gün yerine tam gün eğitim olacağını açıkladı. Başbakan, 5. sınıfta yabancı dil eğitiminin de zorunlu olacağını söyledi.

“İKİLİ EĞİTİME SON VERİYORUZ”

Başbakan’ın açıklamaları şöyle:

“2019’a kadar ikili öğretime son vereceğiz. Tekli öğretim olacak. Öğrenciler yarım gün yerine tam gün okula gidecek. Eğitimde ilk 4’ten sonraki 5’inci yılda yabancı dil eğitimi mecburi hale gelecek. Okul öncesi eğitim de zorunlu hale gelecek.”

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