Eğitim neferlerine ‘Yıldırım’ destek

Yıldırım Belediyesi, meslek yaşamları süresince çocukları küçük bir fidandan köklü ağaçlara dönüştüren eğitim neferleri öğretmenlere verdiği değeri, düzenlediği anlamılı programla gösterdi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve eşi Şükran Edebali’nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ve eşi Emine Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Parlak, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Cemal Elmas ve Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) öğretmenleri ile Müzik Akademisi eğitmenleri katıldı. Toplumun en büyük sermayesinin insan kaynağı olduğunun altını çizen Başkan Edebali, “İnsanın olmadığı yerde mekanların kıymeti kalmaz. Ülkelerin gelecekleri çocukların alacağı sağlam temelli eğitimler üzerine inşa edilmekte. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında yerel yönetim olarak eğitim konusunda da üzerimize düşeni yaparak yavrularımızın gelişimlerine ve eğitimlerine büyük önem veriyoruz” dedi.

GELECEĞİN MİMARLARI

Öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Eğitim beşikten mezara kadar devam eden, insanların ekmek ve su gibi ihtiyaç duyduğu gelişme kaynağıdır. Toplumların övündüğü referanslardan biri de donanımlı insandır. İnsan kaynağı yalnızca bir sermayedir. Sermayeyi güç haline getirmek eğitimle ve nitelikli insanlar yetiştirmekle gerçekleşir. Bu niteliğe ulaşmak da yalnızca eğitim ile mümkün olur. İlkeleri ve hedefleri olan toplumumuzu geleceğe taşıyacak olan da öğretmenlerimizdir” diye konuştu.

‘KARANLIĞI AYDINLATAN MUMLAR’

Dünyanın her yerinde insanların minnet duyduğu kişiler arasında anne ve baba ile birlikte öğretmenlerin yer aldığını belirten Başkan Edebali, ”Öğretmenlerimiz en kutsal mesleklerden birini icra ederek yarınları inşa edecek insanları yetiştiriyor. İnsanlık için en büyük felaket cahilliktir. Cehaletle savaşın neferleri olan öğretmenler bilgi silahı ile kalemin kılıçtan üstün olduğunu sergileyen en önemli temsilcilerdir. Öğretmenler karanlıktaki bir mum gibidir, karanlıkların üzerine ne kadar çok mumla gidersek o kadar aydınlığa ulaşırız. Yıldırım’ı tüm öğretmenlerimizle birlikte aydınlık yarınlara el ele taşıyacağız” ifadelerini kullandı. YIL-MEK öğretmenlerinin Başkan Edebali’ye çiçek takdim etmesiyle devam eden etkinlik, Müzik Akademisi kursiyerlerinin sergilediği Türk Halk Müziği dinletisiyle sona erdi.

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