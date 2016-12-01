Eğitim alanını düzenleyen tasarının 20 maddesi Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın 20 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek.

Bu kişilere, 20 ve daha fazla personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan, 20’den az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret verilemeyecek.

Aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Çırak olarak mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30’undan az ödeme yapılmayacak. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenecek.

FATİH Projesi, Kamu İhale Kanunundan muaf olacak

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Bakanlıkça yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda kurulan Okul-Aile Birliği iş yerleri ile vakıf üniversitelerine ait iş yerlerinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülen 5 puanlık prim indiriminden faydalanmış olmaları halinde yararlandıkları devlet payı karşılığı tutar geri alınmayacak.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu kanuna uygun olarak kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere, asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valiliklerce kapatılacak.

İzin aldığı halde iki yıl içinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Özel öğretim kurumunun; Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi, reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması, haftalık ders çizelgesi ve programların Bakanlık izni olmadan kurumda uygulanması, yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırılması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi hallerinde idari para cezası uygulanacak, kurum ve iş yeri açma izniyle çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Okulu devretmeyen kurucuya para cezası uygulanacak

Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan özel öğretim kurucusuna, asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek.

Şartlara uymadan kurumunu kapatanlarla soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da ortak olma izni verilmeyecek.

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