Ege Üniversitesi’nde FETÖ operasyonu

İZMİR’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Ege Üniversitesi’nde görevli akademisyenlere yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında profesörlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması sonrasında Ege Üniversitesi’nde görevli akademisyenlere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir,Balıkesir, Manisa ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonda aralarında profesörlerinde bulunduğu 11 akademisyen gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların bir bölümünün FETÖ’nün haberleşme uygulaması ‘ByLock’ sistemini kullandıkları, bir bölümünün de daha önce açığa alınmış olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında toplam 23 isminin bulunduğu, 12 kişinin halen arındığı açıklandı.

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