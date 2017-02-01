‘Efendisi Olmayan Kadınlar’ Çanakkale’de sahnelendi
01 Şubat 2017  //  By:   //  Sanat, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Çanakkale Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında, ‘Efendisi Olmayan Kadınlar’ isimli müzik gösterisi sahnelendi.

Efendisi Olmayan Kadınlar Çanakkalede sahnelendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Efendisi Olmayan Kadınlar’ isimli müzik gösterisini çok sayıda sanatsever izledi. Tayfun Talipoğlu ve Mustafa Özarslan’ın şiir ve müzik performanslarıyla gerçekleşen etkinlikte, şiddete maruz kalan, töre cinayetlerine kurban edilen, yok sayılan kadınların hikayeleri ve geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelen baskıya boyun eğmemiş, tarihi başarılara imza atmış kadınların hikayeleri şiirler ve müzikler eşliğinde anlatıldı.

Etkinlik, Belediye Meclis Üyesi Saffet Kocabaş, Tayfun Talipoğlu ve Mustafa Özarslan’a geleneksel Çanakkale Seramiği takdim etmesi ile sona erdi.

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