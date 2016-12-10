Eczacılık sektöründe kiralık diploma skandalı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) başkasının adına işletilen ya da kiralık diploma ile açıldığı tespit edilen eczanelere yönelik denetimleri değerlendiren Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti Üyesi Kerem Zabun, sadece Antalya’da muvazaalı olarak açılmak istenen 40-45 eczaneye olumsuz rapor verdiklerini söyledi.



Özellikle turizm kentlerinde çok büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Zabun, “Adam deri dükkânı sahibi ya da turizmci ama eczane açıyor. Sonrada ticari mantıkla ilaç satmaya başlıyor. İnsan hasta olmadan ilaç verilir mi? Ya da sırf para kazanmak adına ilaç satışı yükseltilmeye çalışılır mı? Ama maalesef bu Türkiye’de yapılıyor” diye konuştu.

”2 BİN LİRAYA KİRALIK DİPLOMA”

Muvazaalı eczanelere yönelik denetimlerin mesleğe büyük katkı sağladığını kaydeden Zabun, “Sağlık işi şakaya gelmez. Ama biz bunu doğru şekilde anlatamıyoruz. Maalesef bazı meslektaşlarımız 2 bin lira maaş alıp diplomasını kiraya veriyor. Ama o eczanedeki bütün işlemlerden sorumlu olduğunun farkında değil. Bu işin çok büyük riskleri var” dedi.

”İZİN ALMADAN GİDEMEZ”

Hiçbir eczacının İl Sağlık Müdürlüğü’nden izin almadan eczanesini 24 saatten fazla terk edemeyeceğinin altını çizen Zabun, şöyle dedi: “Eğer süreç 24 saati geçecekse eczacı yerine başka bir eczacıyı mesul müdür olarak atamak zorunda. Yani süreç bu kadar ciddi tutuluyor. Buna rağmen biz Türkiye’de kiralık diplomaları konuşuyoruz.”

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