Dünyanın notaları Nilüfer’de yankılanacak

Nilüfer, Bursa’da ilk kez uluslararası kapsamda düzenlenecek olan Piyano Yarışması ve Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Çok sayıda sanatçının katılacağı piyano yarışmasının ödül gecesinde dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say konser verecek.

Nilüfer Belediyesi Bursa’da ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 10-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek ve Bursa’da bir ilk olacak Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’ne Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da çok sayıda sanatçı katılacak. Nilüfer Belediyesi ile Mix Müzik & AkademiX tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın yanı sıra çok sayıda müzisyen ve akademisyen de Bursalılarla buluşacak. Düzenlenecek uluslararası piyano yarışmasında genç yeteneklerin keşfedilmesi sağlanırken, festival kapsamında gerçekleştirecek konserlerde de sanat severler değerli isimleri dinleme fırsatı bulacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR

Başvuruları başlayan piyano yarışması ve festivalin tanıtım toplantısı Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Nilüfer Barış Meclisi önünde yapıldı. Basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Mix Müzik & AkademiX adına Genel Koordiantör Rüstem Avcı ve Proje Sanat Koordinatörü Elena Çekiç katıldı.

Basın toplantısı 1980’li yıllarda yapılan, Bursa evleriyle, Uludağ ve Hanlar Bölgesi ile kenti simgeleyen rölyefin önünde yapıldı. İlklerin kenti Nilüfer’de sanat adına yine önemli bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Nilüfer, 1999’dan bu yana sürdürdüğü kültür sanat politikasını, inanıyorum ki bu etkinlikle bir kez daha taçlandıracak ve çıtayı bir üst seviyeye yükseltecek. 10 Aralık’ta başlayacak olan “Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali”nin açılışı, kentimizin önemli bir değeri olan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından verilecek konserle yapılacak. Nilüfer’in örnek gösterilen işlerinden biri olacağına yürekten inandığım bu etkinliğimiz boyunca, çok sayıda ünlü ismi kentimizde ağırlayacağız. 6 ülkeden 9 jüri üyesinin yer alacağı piyano yarışmasının jüri başkanlığını, New York’tan gelecek bir konuğumuz yapacak. Bu konuk, Long Island Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya olacak. Ayrıca jürimizin bir de eş başkanı olacak. Moskova Konservatuarı Piyano bölüm Başkanı Vladimir Tropp’u da bu kapsamda ağırlayacağız” dedi.

“MÜZİK KÜLTÜRÜNE KATKI”

Festivalin yarışma bölümünü genç müzisyenlere keşfedilme olanağı tanıyacağı için çok önemsediklerini kaydeden Başkan Bozbey, “Böylelikle, gençlerin yeteneklerini açığa çıkarmak ve bu yeteneklerin ödüllendirilmesi mümkün olacak. Sanat olanaklarının, sanatı icra etmenin gittikçe zorlaştığı günümüzde, aynı zamanda, Nilüfer Belediyesi olarak, kentin müzik kültürüne önemli bir katkı sunacağız. Festivalin önemle altını çizmek istediğim bir katkısı da piyano alanında kentimizin cazibesini ve halkın piyanoya ilgisini artıracağına olan inancımdır. Aynı zamanda bu festival ve yarışma sayesinde farklı kültürler bir araya gelecek.

Böylelikle ülke olarak bu alandaki seviyemizi belirlerken, başka ülkelerin potansiyellerini görmek de mümkün olacak. 9 yaşından başlayarak, 32 yaşa kadar 7 kategoride düzenlenecek yarışma, başta da belirttiğim gibi, uluslararası katılıma açık olacak. Yarışmacılar, açıklanan internet adresindeki formları doldurarak, 15 Kasım 2016 tarihine kadar başvurabilecek.

Zengin bir programa sahip festivalde, Türk Hava Kuvvetleri’nin Caz Orkestrası olan Cazın Kartalları da konser verecek. Yarışmanın ödül töreni 14 Aralık günü gerçekleştirilecek. Bu törende çok özel bir sanatçıyı, dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ı Bursalılarla buluşturacağız. Biz bu hayalimizi yıllardır düzenlediğimiz kültür sanat çalışmalarımızla gerçeğe yakın bir hale getirmek için uğraş veriyoruz. Yolumuz uzun, ama her yıl bu yolda önemli adımlar atıyoruz. İşte bu festival de, attığımız adımları güçlendirecek, kültür-sanatla yoğrulan bu kentin özlemlerini gerçeğe daha çok yaklaştıracaktır. Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır” demiştir. Bizim çabamız da, alnında ışığı hisseden yurttaşlarımızın sayısını artırmak, yine Atamızın tanımıyla, güzelliğin ifadesi olan sanat bilincini toplumun geneline yaymak yönündedir” diye kaydetti.

“YEREL YÖNETİMLER OLARAK UMUT VERMELİYİZ”

Nilüfer Belediyesi olarak geçen nisan ayında etkinliklerdeki açık alan konserleri, farkındalık yaratmak ve hiçbir şey yapmıyormuş gibi davranmamak adına iptal ettiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, “Etkinliklerimize Nilüfer Müzik Festivali ile tekrar başlattık. Ülkemizde sorunlar yaşıyoruz. Şu anda yaşadığımız sorunlar ve sıkıntılar belli. Ancak bununla birlikte yaşam da devam ediyor ve insanlara umut vermek sorumluluğundayız. Çünkü umudu veremez ve insanları gelecek adına umutlarını köreltirsek, o zaman bu ülkede yaşam daha da zorlaşır. Biz yerel yönetimler olarak her ne olursa olsun umudun var olduğunu, bu ülkede güzel yaşamın olacağını, insanların barış içinde mutlu bir şekilde yaşabileceğinin umudunu vermek zorundayız. Onun için bu tür etkinlikler son derece önemlidir. Festivale 27 ülkeden birçok insan gelecek. O insanların belki ülkemizle ilgili şu andaki bakışları çok farklı olabilir ama buraya geldiklerinde çok daha olumlu düşüncelerle buradan ayrılıp ülkelerine gidecekler. Biz, bunu da üstlenmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin sadece asfalt ve yol yapan kurumlar olmadığının altını çizen Başkan Bozbey, “Biz, sanata, kültüre, geleceğimize, insana, her canlıya önem veriyoruz. Biz, birlikte yaşamaktan yana her türlü katkıyı sağlayabiliyoruz dememiz ve göstermemiz lazım. Bunu gösterdiğimiz ölçüde dünya insanı ülkemize farklı bakacaktır. Onun için bize başkalarının ne diyeceği şuanda önemli değil. Biz, bu tür etkinliklerimize yine devam edeceğiz” dedi.

Bozbey, “Bir insanın saçının teline zarar gelmesinden yana değiliz. Tam tersine karşısındayız. Diğer taraftan da yaşam hakkının olduğunu, umudun olması gerektiğini, umutlanmamız gerektiğini tekrar tekrar ifade etmek zorundayız. Bizim görevimiz bu ve bu anlayışla etkinlikleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu festivalde de göreceksiniz. İnsanlarımız, müziğin o farklı insanları bir araya getirdiğini, farkı nasıl ortaya koyduğunu, müziğin tınısını insanlarda gelecekle ilgili daha güzel düşünceler oluşturduğunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Biz bu yöndeyiz. Çünkü insan olmanın erdemi budur diye düşünüyorum” diye konuştu. Başkan Bozbey, tüm müzik tutkunlarını festivale katılmaya davet etti.

HEDEF GENÇLERİN MÜZİĞE KAZANDIRILMASI

Genel Koordinatör Rüstem Avcı da meslek hayatındaki hayallerinden bir tanesinin gerçekleştiğini kaydederek, “32 yıllık meslek hayatımdaki önemli projelerden biri olacak. Başkan Bozbey ve Nilüfer Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Mix Müzik olarak gençlerin müziğe kazandırılması için her projeye destek oluyoruz” diye konuştu.

YARIŞMAYA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Festival ve piyano yarışmasının aynı anda yapılacağı organizasyonda birbirinden değerli isim ve gruplar sahne alacak. Yarışma ve festival boyunca 5 sahne kullanılacak. Uluslararası Piyano Yarışması, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde yapılacak. Piyano yarışmasında, uluslararası müzik otoritelerinden seçkin akademisyenler ve müzik insanları jüri olacak.

6 ülkeden 9 jüri üyesinin yer alacağı piyano yarışmasının jüri başkanlığını NY Long Island Konsevatuarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Tamara Poddubnaya, eş başkanlığını da Moskova Konservatuarı Piyano Bölüm BaşkanıVladimir Tropp yapacak. Yarışmaya katılmak isteyenler 15 Kasım 2016 tarihine kadar www.niluferpianoimc.com adresinden başvuruda bulunabilecek.

Büyük ses getirecek Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’ne, hem Türkiye’den hem de yurtdışından geniş katılım bekleniyor.

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