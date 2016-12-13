Dünyanın neresinde olursa olsun kadına şiddet durmuyor

İngiltere’de bir yardım kuruluşu, ülkede başkent Londra dahil bazı şehirlerinde kız çocuklarının ‘sünnet partilerine’ götürüldüğünü iddia etti.

Black Health Initiative adlı kuruluş, Afrika’dan İngiltere’ye getirilen ebelerin kız çocuklarını topluca sünnet ettiğini öne sürdü.

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) güncel verilerine göre, sünnet edilen kadınların sayısı 8 binden fazla.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, kadın sünnetini, ‘genital bölgenin dış çeperinin bir bölümü ya da tamamının kesilmesi’ olarak tanımlıyor.

‘Birçok polis kadın sünnetinin ne olduğunu bilmiyor’

Kadın sünneti, İngiltere’de yasadışı sayılıyor ve suçlu bulunanlar 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Black Health Initiative’in yöneticisi Heather Nelson, “Eskiden kız çocukları sünnet için başka ülkelere götürülürken, artık uçakla buraya getirilen ebelerin kızları aynı anda sünnet ettiğini, ardından da bir kutlama yapıldığını öğrendik” dedi.

Image captionBlack Health Initiative yardım kuruluşundan Heather Nelson, toplu sünnetlerin sonrasında kutlamalar yapıldığını söyledi.

‘8 yaşındaki kız, yaşadığı acı yüzünden okuldan kaçıyordu’

8 yaşındaki bir kız çocuğunun derslere gitmemesi ile ortaya çıkan bir olayda, çocuğun sünnet edildiği için okuldan kaçtığı ortaya çıktı.

Nelson, “Kızın okuldan kaçmasının asıl nedeni, tuvaletini yapmasının bir saat sürmesi ve yaparken yaşadığı acının büyüklüğüydü” diye konuştu:

“İnsanlar neden bu sünnet partilerinden haberiniz olmasına rağmen polise gitmediğinizi soruyor. Ancak polisi aradığınızda, birçoğunun kadın sünnetinin ne olduğunu bilmediğini fark ediyorsunuz.”

Kadın sünneti mağdurlarının en fazla Londra, Manchester, Birmingham ve Bristol gibi şehirlerde görülüğü ifade ediliyor.

‘Kendimi kadın gibi hissetmiyorum’

Sünnet edilen 10 yaşındaki kız çocuğu Fatima, “Bir gün teyzem eve gelip beni kesecekleri yere götürdü. Oraya gittiğimizde beş tane kadın beni sıkıca bağladı” diye anlattı.

Fatima, “Sonrasındaysa enfeksiyon kaptım. Bu, çocuğum olmayacak demek” dedi ve ekledi:

“Kendimi bir kadın gibi hissetmiyorum çünkü hiçbir şey hissedemiyorum. Her gün bunu düşünüyorum ve çok öfkeleniyorum.”

Image copyrightBBC NEWSImage captionSünnet edilen 10 yaşındaki Fatima, “Kendimi kadın gibi hissetmiyorum” dedi.

‘Ulusal bir skandal’

İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkede kadın sünneti yaptığı için hakkında başarılı bir şekilde dava yürütülen hiç kimsenin olmamasını bir “ulusal skandal” olarak niteledi.

Londra’daki City Üniversitesi’nin 2015’te yayımlanan araştırmasına göre, İngiltere ve Galler’de bugüne dek 137 bine yakın kadın sünnet edildi.

NHS yetkilileri, geçen yılın Nisan ayından beri kaç kız çocuğu ve yetişkin kadının hayatlarının herhangi bir döneminde sünnet olduğu hakkında veri topluyor.

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