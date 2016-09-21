Dünyada tatilin bitmesine en çok Türkler üzülüyor

Yaz sona erdi, bayram tatili bitti, okullar açıldı, iş başı yapıldı. Peki tatil dönüşü kendini en çok can sıkıntısı yaşayan millet hangisi? Seyahat sitesi momondo’nun araştırmasına göre Türkler dünyada tatilin bitmesine en çok üzülen millet

Tatil bitti, okullar açıldı, günlük hayat koşturmacası tekrar başladı…

Peki siz de tatilin bitmesine üzülenlerden misiniz? Seyahat sitesi momondo, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülkedeki katılımcılara bu soruyu yöneltti. Tatil dönüşü en çok hangi ülkenin vatandaşları en çok can sıkıntısı yaşıyor? Normale hayata geçişi kolaylaştırmak için kim ne yapıyor? Yanıtlar momondo’nun araştırmasında…

LİSTENİN İLK SIRASINDAYIZ

Araştırmaya göre, tatil dönüşü en çok canını sıkanlar Türkler! Ankete katılan Türklerin yüzde 65’i, eve dönünce kendilerini moralsiz hissettiklerini söylüyor. İkinci sırada yüzde 62 ile Brezilyalılar yer alırken, bu alanda üçüncülüğü İngilizler, Fransızlar ve İspanyollar (yüzde 61) paylaşıyor. İlginç olan bir diğer nokta da, eski rutine dönmekten şikayetçi olan Türklerin sayısının bir önceki yıla göre neredeyse iki kat artmış olması. 2015 yılında Türklerin sadece yüzde 34’ü tatil mevsimine “gözü yaşlı” veda etmiş.

EN İYİ İLAÇ AİLE VE ARKADAŞLAR

Peki gündelik yaşama, işe, okula yeniden alışmak, geçişi kolaylaştırmak için kim ne yapıyor? Türklerin bir numaralı ilacı, aile ve arkadaşlarla bol bol vakit geçirmek. Yüzde 33’lük bir kesim sevdiklerine zaman ayırarak kendini iyileştirmenin yollarını ararken, Türklerin yüzde 31’i, işe veya okula başlamadan önce, birkaç gün bir şey yapmadan geçirerek bu süreci daha kolay attıklarını söylüyor. Bunalıma girmemek için en çok (yüzde 28) başvurduğumuz diğer reçeteyse “Benden önemlisi yok” diyerek kendimize zaman ayırmak.

Bununla birlikte rutine dönüş sendromuna karşı en etkili ilacın aile ve dostlarla birlikte olmak olduğunu düşünenlerin en fazla olduğu ülke İngiltere. İngilizlerin yüzde 35’i bu kanıda. Türkler bu alanda ikinciliği elde ederken, Danimarkalılar yüzde 31’lik oranla üçüncü sırada yer alıyor.

MOMONDO’NUN TAVSİYELERİNE GÖZ ATIN

Momondo sözcüsü Serpil Öztürk, araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirdi: Yaz tatilinin sona ermesinin ardından yaşanan can sıkıntısını yenmenin yöntemleri var. Öncelikle acele etmeyin ve kendinize birkaç gün zaman tanıyın. Bu sürede egzersiz yaparak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İkinci olarak bir sonraki tatilinizi planlamaya şimdiden başlamanızı öneriyoruz. Çünkü Uluslararası Yaşam Kalitesi Araştırmaları Örgütü Resmi Bülteni’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, bir tatilin en mutlu bölümü tatilin kendisi değil, planlama aşaması ve yarattığı heyecan ile beklenti hissi. Diğer önerimiz ise seyahatinde çektiğin bir fotoğrafı yazdırıp bilgisayarının yanına yapıştırmanız. Bu fotoğraf tatil duygusunun taze kalmasını sağlayacak ve en kısa zamanda oraya veya başka bir yere gitmeniz için size ilham verecektir.

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