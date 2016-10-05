Dünyada en fazla göçmeni Türkiye ağırlıyor

DÜNYA Af Örgütü son yayınladığı raporda çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılan göçmenlerin yüzde ellisinin 10 ülkede toplandığını açıkladı. Raporda bu ülkelerin başında ise 3 milyon göçmenle Türkiye’nin geldiği belirtildi.



Amnesty İnternational (Dünya Af Örgütü) yayınladığı son raporda ülkelerinden çeşitli sebeplerle ayrılan göçmenlerin yarısının 10 ülkede toplandığını açıkladı. Rapora göre, bu ülkelerin başında ise 3 milyon göçmenle Türkiye’nin geldiği vurgulandı. Türkiye’yi ise sırasıyla Ürdün, Pakistan ve Lübnan takip etti.

Bu sıralamada yer alan Ürdün’ün toplan nüfusunun 6,6 milyon olduğu ifade edilen raporda, diğer zengin ülkelerin çeşitli nedenler ve sürtüşmeler yüzünden çok az miktarda göçmen aldığı belirtilerek diğer ülkelerin bir an önce toplam nüfuslarına göre göçmen almalarının bir insanlık görevi olduğunu hatırlatıldı.

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