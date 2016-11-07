Aram, arap harflerinin estetiği ve görsel müziğini yakalayıp, kelimeye ulaşma kaygısı olmadan harflerin görsel boyutlarına inerek çalışıyor. Onun eserleri, kaligrafinin kullanılmakta olan tasarlama prensipleri, kuralları ve çizgilerinin dışında…

Arap harflerini, kendine has şekli olan kavisli, derinlikli ve boyutlu, yumuşak şevkatli ve narin bir vücut gibi düşünüyor. Harfleri okunabilmeleri için kullanmadan, kendilerine has görsel perspektiflerinden izleyerek ve derinliklerine dalarak sonucunda da görsel bir metin haline dönüştürüyor.

Sanatçı, 3 Kasım’da Contemporary İstanbul’da koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşmasından sonra, Galeri Eksen ile 12 Kasım’da 26. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’nda eserlerini sergiliyor.

Harflerle tutkulu bir ilişkisi olan sanatçı eserlerinden bahsederken :

“Harfler beni bir müzik dünyasına götürüyor ve eserlerim içlerinde kendi kendimi keşfettiğim benim için bir dünya oluyor” diyor. Sergi, 14 Aralık’a kadar Pazar günleri hariç 10:00 – 19:00 saatleri arasında gezilebilir.