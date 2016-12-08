Dünyaca ünlü filozof Aristotales Bursa’da anılıyor

Unesco tarafından 2016 yılının “Aristo yılı” ilan edilmesinin ardından 2400’ncü doğum yılı kutlanan dünyaca ünlü filozof Bursa’da da çeşitli etkinliklerle anılıyor.



Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Bursa Felsefe Kulübü Derneği işbirliği ile düzenlenecek etkinliklerde dünyaca ünlü filozofun hayatı, devlet, insan, aile, demokrasi ve hukuk kurallarına karşı bakışı uzmanlar tarafından ele alınacak. “2400 Yıl Sonra Aristoteles’i Yeniden Düşünmek” başlığı altında gerçekleşecek etkinliklerin ilki Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 09 Aralık tarihinde başlayacak. Tüm gün sürecek panelin konuşmacıları arasında Prof. Dr. Ahmet Arslan, Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Prof. Dr. Kaan Ökten, Prof. Dr. Muttalip Özcan, Doç.Dr. Nazile Kalaycı, Yrd. Doç. Dr. Ömer Aygün, Öğr. Gör. Y. Gurur Sev, Arş. Gör. Saygın Günenç görüşlerini paylaşacaklar.



PANEL 9 ARALIK’TA

Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen, 2016 Aristoteles’in 2400. doğum yılı olması nedeniyle dünya genelinde paneller, sempozyumlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Bursa Felsefe Kulübü olarak, Aristoteles’i yeniden düşünmek gerektiği düşüncesi panel düzenlemekteyiz” dedi. Bursa Felsefe Kulübü Derneği Başkanı Diş Hekimi Gürkan Kaya da, “2400 yıl sonra Aristoteles’in ahlak, devlet, insan, aile, demokrasi, hukuk kuralları, güçler ayrılığı, özel mülkiyet kavramlarına 2400 yıl öncesinden bakış açısını panelimizde her yönüyle ele alacağız. Tüm Bursalı felsefe severleri panelimize davet ediyoruz” dedi.

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